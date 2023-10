Bruno Thiry au départ de l’E-Rallye Monte Carlo

"Je suis toujours curieux quand il s’agit de découvrir de nouvelles choses", souligne le pilote saint-vithois. "Et le faire avec le Belgian VW Club, qui a servi de tremplin dans ma carrière, est encore plus sympa. Ce sera évidemment un tout autre défi, d’autant que les conditions météorologiques ne devraient pas être hivernales", plaisante-t-il. De plus, il se présente sous forme d’un rallye de régularité. "J’ai déjà disputé deux épreuves de ce type, dont le Monte-Carlo Historique en 2010, que j’avais d’ailleurs terminé à la quatrième place avec Nicolas Gilsoul comme équipier."

Fidèle à ses habitudes, Bruno abordera avec humilité ce rallye qui est le plus important de la saison pour les concurrents de la FIA ecoRally Cup. "Dans ce type d’épreuve, le copilote a un rôle crucial. C’est lui qui fait le plus gros du boulot en donnant le tempo pour que l’équipage respecte la moyenne imposée."

Pour mener à bien cette expérience alors qu’il devra découvrir la conduite d’une voiture électrique en montagne, notre compatriote fera équipe pour la première fois avec Laurent Secretin, un spécialiste de ce genre d’exercice.