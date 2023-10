Verre cassé par terre, gardien blessé: "Avec tout ça, on n'a pas su se concentrer" estime-t-on à THL Dison après la défaite à Oreye

Déplacement compliqué pour TH Logistic Dison, battu 4-2 à Oreye vendredi passé. "Un non-match de notre part. On n’était pas présents…" explique Selim Tinik, qui regrette le "verre cassé sur le sol par un supporter adverse, du côté du terrain où Adrien Bartel, notre gardien, se trouvait. Il a été blessé au coude et après ça, on n’a pas su se concentrer. D’autant que le public adverse nous a bien provoqués… Disons qu’on a eu la tête ailleurs à cause de tout ça. On compte en parler à la fédération car l’arbitre n’a pas vraiment pris ses responsabilités." L’entraîneur disonais nuance toutefois son propos et félicite l’équipe d’Oreye, "supérieure" et qui a livré un bon match. "Ce sera un favori pour jouer le Top 3. De notre côté, notre bilan n’est pas trop mauvais avec 5 points. D’autant qu’on découvre la D2. On avance calmement…" conclut-il. À noter le doublé de Soufian Boukkalkoul, joli mais qui ne rapporte rien à THL Dison.