Loic Vliegen signe chez Bingoal WB pour 2024 et 2025

"J’ai eu une très bonne conversation avec Christophe Brandt et le projet sportif qu’il me propose me plaît énormément. J’apprécie la confiance qu’il me donne, c’est vraiment ce que je recherche pour me relancer après une saison 2023 très difficile pour moi. J’ai souffert du covid en début d’année et j’en ai traîné les conséquences pendant trois mois: les classiques ont été très difficiles. Je suis revenu en bonne condition aux 4 Jours de Dunkerque. J’ai terminé 6e au Hageland. Mais j’ai été rattrapé par mes allergies, qui ont résisté longtemps et perturbé la deuxième partie de ma campagne", explique Loic Vliegen dans le communiqué de Bingoal WB.

C’est un rôle de capitaine qui l’attend chez les Jaune et Rouge. "C’est un rôle que je connais et que j’apprécie beaucoup. Je pourrai aussi jouer ma carte personnelle quand ce sera possible. Mon souhait premier est de passer un bon hiver pour être présent dès le début de la saison 2024 et bien prester dans la période des Flandriennes. Dans mes objectifs plus précis, je pense, entre autres, au Omloop Het Nieuwsblad, à la Flèche brabançonne, à l’Amstel Gold Race, à Dwars door het Hageland, au Tour de Belgique, le GP de Plouay, autant de courses à ma portée. Le Tour de Wallonie est aussi important à mes yeux: ce sera donc un gros objectif de l’été."

Chez Bingoal, il évoluera notamment avec Johan Meens, le Hombourgeois ayant prolongé en septembre.