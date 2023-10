"Le travail du staff va finir par payer" (r)assure Julien Williot (Elsaute)

"C’est très décevant car je sais que Boris (Dome) a analysé le jeu de Sprimont et travaillé toute la semaine pour le contrer", explique le vétéran elsautois Julien Williot. "Plus que le résultat, c’est le manque d’envie qui me dérange. Je n’ai pas vu cette rage qui permet de rivaliser avec des équipes comme ça. Aujourd’hui, on a vu la différence entre une équipe du top et une autre qui va jouer le milieu du classement. Ça fait partie de l’apprentissage mais il faut apprendre vite car d’autres matchs costauds arrivent."

Sur la touche depuis sept semaines suite à une déchirure partielle du ligament interne du genou, l’expérimenté Julien n’a pas pu aider ses jeunes équipiers. Avec une moyenne d’âge d’à peine 22 ans au coup d’envoi de la rencontre, ils auraient bien eu besoin de ses conseils.

"Je préfère être prudent"

"Je serais curieux de voir les dates de naissance. C’est sûr que les gars qui sont blessés ont cette expérience et que celle-ci a un peu manqué. Il n’y avait pas ce joueur qui sait mettre le pied sur le ballon et replacer les autres. Brandon (Deville) n’est pas là et il nous manque. Kévin (Fassin) est lui de retour et il est très bien monté au jeu. Malgré cette défaite, je suis confiant pour la suite. Les jeunes sont motivés, en veulent et ont une excellente mentalité. Ils ont une belle marge de progression. Et puis, et ce n’est pas pour lancer des fleurs au staff, ce qu’il fait pour préparer les matches va finir par payer."

À 40 ans, le Dolhaintois d’origine n’a rien perdu de son envie et sera bientôt de retour sur les terrains.

"J’ai repris les entraînements cette semaine mais en mode light. Je ne sais pas si je suis en avance mais je préfère être prudent. C’est même peut-être la première fois de ma carrière que je le suis. Ça doit être la sagesse de l’âge", ponctue-t-il avec humour.