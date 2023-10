Le commentaire basket-ball de Damien Maréchal: "Personne n’est donc irremplaçable"

On pouvait alors craindre des jours difficiles pour l’équipe de Claude Ernotte qui allait devoir faire sa place en R1, une première pour le club à ce niveau. Et quel niveau quand on sait la différence qu’il peut exister entre cette division et la R2.

Mais la bonne surprise, c’est le 5 sur 5 réalisé par les Herbagers en ce début de compétition. Et ce, malgré des rencontres difficiles comme le dernier déplacement à Kain. Personne n’est donc irremplaçable.