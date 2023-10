"J'espère jouer un jour en nationale" avoue Yassin Charef d'Aubel

"C’est un coup dur pour nous, d’autant plus qu’on a mené au score et qu’on a eu les occasions, avec une latte et un poteau, pour l’emporter. Mais ils ont marqué à deux moments clés qui nous ont fait mal. Directement après la reprise, alors qu’on n’était pas bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Et en fin de match où on n’avait plus le temps de réagir."

Le jeune homme de 21 ans est assez lucide pour savoir que malgré les bons résultats, les performances des dernières semaines n’étaient pas celles souhaitées.

"Même cotre Hombourg, malgré la victoire, on n’a pas bien joué. On doit montrer la même hargne que Melen. Contre Eupen, on n’aura pas le choix si on veut obtenir un bon résultat."

"Les capacités pour viser le tour final"

Arrivée à Aubel en U17, Yassin a rapidement monté les échelons pour intégrer la P1, après un court passage par les U19 et la P3. Au point de devenir une valeur sûre de la défense aux côtés d’Anthony Niro.

"Je me sens bien au club, dit celui qui a même, depuis peu, déménagé dans le village. J’adore l’ambiance et la mentalité qui règnent ici et je suis sûr qu’on peut réaliser de belles choses ensemble. Notre objectif est évidemment d’assurer rapidement le maintien mais je crois qu’on a les capacités pour viser le tour final."

Ambitieux pour son club, l’électricien de profession, l’est aussi à titre personnel. Il espère enchaîner les matchs dans la peau du titulaire cette saison et, à moyen terme, pourquoi pas viser plus haut. "Je suis encore jeune et c’est toujours bien d’avoir des objectifs, dit-il. Les miens, c’est de jouer un jour en nationale." Avec ou sans Aubel.