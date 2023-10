Hockey: Verviers retrouve son efficacité et renoue avec le succès

En difficulté au niveau de la concrétisation ces dernières semaines, les Verviétois ont plus facilement trouvé la faille, cette fois. "On a encore raté quelques occasions, mais c’était moins compliqué face à une équipe qui voulait aussi gagner et ne jouait pas trop replié", indique Martin Leruth. "C’était plus agréable", souligne le joueur. À noter que Clément de Spa, blessé à la cheville, n’a pas disputé la rencontre.

Ce dimanche (13h), le RHCV ira défier Vivier d’Oie pour tenter de confirmer la victoire de ce week-end. Puis, les hommes de Michiel Stap recevront le Relax, le dimanche 22 octobre, jour du "Fan Day" à Maison-Bois. "Ensuite, nous jouerons contre les quatre équipes qui descendent de D1", ponctue Martin Leruth. Des rencontres qui, sur papier, s’annoncent plus compliquées. D’où l’intérêt d’engranger un maximum de points d’ici là…

De leur côté, les dames (D2) n’ont pas pu confirmer leur victoire de la semaine précédente. Elles se sont inclinées 4-1 sur le terrain de l’Old Club et occupent actuellement la dernière place de la série.

Linkebeek 1 – Verviers 5

Buts au RHCV: M. Leruth, M. Lejeune (2), V. Herzog, L. Langen.