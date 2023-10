Suspendus

Les Minerois Jonathan Thomsin (double jaune), Corentin Plom et Jean-Yves Colling (troisième jaune) seront suspendus dimanche pour aller à Blegny.

SOS défense à Trois-Frontières

Pour la réception de Houtain-Milanello, Fabrice Burdziak devait se passer de toute sa défense. Sean Cornet (quatre journées), Valentin Piparo (trois journées), Alessandro Sangiovanni (une journée) étaient suspendus. En plus de ces absences, il faut ajouter la blessure au pied de Thomas Amata.

Provinciale 2C

Arnaud Offerman à l’hôpital

Touché à la tête dans un contact, le capitaine heusytois Arnaud Offerman a été transporté à l’hôpital. Il souffre d’une petite commotion et doit passer un scanner pour s’assurer qu’il n’y a pas de lésion supplémentaire.

Roulez jeunesse

Devant se passer de neuf joueurs, le T1 franchimontois Patrick Courtois avait fait appel à sa classe biberon pour se rendre à Honsfeld (0-1). Si Tom Deru (18 ans) et Clément Smets (19 ans) sont montés au jeu en fin de rencontre, Naïm El Kalloubi (18 ans) a disputé une grande partie de celle-ci, laissant une excellente impression à son mentor.

Feux d’artifice à Recht – Amblève

Il y avait du monde (entre 300 et 400 personnes) vendredi soir pour assister au derby opposant Recht à Amblève. Les joueurs sont montés sur le terrain sous les feux d’artifice lancés par le "Commando d’Amel", le groupe de supporters du club visiteur. Une fois la rencontre terminée, les joueurs de Recht ont fêté la victoire (2-0) en… lançant à leur tour quelques feux d’artifice.

Et de deux pour Ekissi !

Déjà exclu contre Honsfeld il y a quelques semaines, l’Amelois Komba Ekissi a à nouveau vu rouge, vendredi à Recht. Pour le club germanophone, c’est une nouvelle tuile puisqu’il devra déjà se passer des services de Mirco Felten et Luca Willems, dont la suspension de trois matches a été confirmée par le CP.

Première tranche

Suite à sa victoire contre Weywertz (4-0), Ferrières est passé en tête du classement avec un point d’avance sur… son hôte du jour. S’il l’emporte la semaine prochaine à Rocherath, il assurera sa participation au tour final.

Provinciale 3C

Match arrêté à Fléron

Alors que le score était d’un but partout, l’arbitre du match EJ Fléron – Bressoux a préféré arrêter la rencontre, se sentant menacé par des suiveurs de Bressoux. Le CP devrait logiquement attribuer la victoire aux Fléronnais.

Capitaines abandonnés

Alors que le capitaine de Bolland Fred Herman est out jusque mi-novembre (déchirure aux adducteurs), celui de l’Entente Pepine Jason Lecloux a dû quitter le terrain à la mi-temps ce dimanche, visiblement touché à l’aine.

Provinciale 3D

Mulkin in, Frère out

Le Saint-Vithois Romain Frère a dû déclarer forfait avant le match de samedi soir face à Elsaute B. Par contre, Benoît Mulkin faisait son retour et a disputé les 90 minutes.

Bullange: tous ou aucun

Alors que l’entraîneur de Bullange, Raphaël Lognoul, aurait voulu "caper" toute son équipe après le match de jeudi face aux Hautes Fagnes, il n’a donné aucun point pour la rencontre de dimanche face à Waimes-Faymonville.

Carnet rose à la RAHF

Toute l’équipe des Hautes Fagnes tenait à féliciter les récents papas Pierre Jacquemotte et Harisson Theysgens.

Suspendus

Damien Zanzen (Hautes Fagnes), Clément Schonbrodt (Hombourg B) et Samuel Méant (Sart B) louperont le prochain match de leur équipe après avoir écopé d’un troisième bristol jaune. Janos Paasch (Lontzen) et Yves Heinen (Elsenborn) ont pris deux jaunes le week-end dernier et seront également suspendus.

Dehon de retour à Hombourg B

Le Hombourgeois Arnaud Dehon a réintégré le groupe. Nicolas Belboom fera son retour de suspension.

Vacanciers spadois

Le Spadois Daryl Henen sera en vacances la semaine prochaine et loupera le déplacement à Elsenborn. Son entraîneur, Anthony Busch, sera également en villégiature et sera remplacé à l’entraînement comme pour le coaching par son T2 Sim Aguilar.

Gardien de fortune

Suite à la blessure à la main de son gardien Aaron Schafer, Elsenborn a terminé son match aux Hautes Fagnes à neuf et avec Tim Kistemann entre les perches.

Retour de Dessaucy

Pour son match face à Goé, Jalhay devrait récupérer Quentin Dessaucy ainsi que Romain Fickers et Simon Marques Robalo qui était suspendu.

Provinciale 4F

Travaux prévus à Olne

Le terrain B de Olne devrait subir un lifting plus que nécessaire. Les travaux sont annoncés pour l’année prochaine. Niveau sportif, Vincent Peduzy, l’entraîneur olnois, pourra compter sur le retour de William Peduzy dans le noyau.

Trois-Frontières B perd un joueur

Seule en tête du classement depuis dimanche, l’équipe de Trois-Frontières B ne pourra plus compter sur Stavri Ngjele. Ce dernier a décidé de ne plus faire partie du noyau à la suite du départ de l’ancien coach, Diamant Halili.

Deux retours au bon moment

Christophe Romain, le coach soironnais, pourra compter sur deux retours importants avant le derby face à Cornesse B: Tom Godart et Xavier Quickels.

Contraintes sportives et administratives pour Bolland B

Bolland B est obligé de faire tourner son effectif. "Mon noyau est au complet, je suis contraint de mettre deux joueurs sur le côté. Cela reflète un groupe soudé et motivé", dixit le coach Antony Solitro.

À la suite de la réclamation fouronnaise (mauvaise clôture de feuille de match et arbitrage discutable), les Bollandois seront fixés sur leur sort demain à Namur.

Provinciale 4G

Match arrêté à Honsfeld – SRU Verviers

L’attaquant de Honsfeld, Giorgio Perreira, a été embarqué en ambulance dimanche lors du match contre la SRU Verviers. "Il est mal retombé d’un duel et s’est gravement blessé à l’épaule. L’ambulance a mis 30 minutes pour intervenir", indique le coach germanophone, Jérémy Bodarwé.

Trois suspendus à Malmedy B

Le leader malmédien, récent vainqueur de la première tranche, devra compter sans trois titulaires pour la réception de Spa B dans deux semaines. Laffineur, Henkes et Antonello seront suspendus.

Quid du nouveau coach de Spa B ?

Après la démission d’Olivier Gillis le week-end passé, c’est Dimitri Vogels qui a dirigé l’équipe samedi soir. "J’ai entraîné avec Laurent Nazé mais c’est Laurent qui devrait reprendre définitivement l’équipe."

Wilfried Brica et Michelet Derousseau blessés à Baelen

Les prolifiques attaquants baelenois sont sortis blessés, dimanche contre Heusy B. Après avoir inscrit trois buts, Wilfried Brica est sorti. "Il a senti un faux mouvement. Michelet Derousseau est sorti à la mi-temps parce qu’il s’est fait une entorse à Stavelot la semaine passée."