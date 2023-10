Aline Pesser, de Stembert, s'illustre au marathon d'Eindhoven: "Avec un dossard à la Ligue, j’étais championne de Belgique"

"Si j’avais été dossardée à la ligue, cela me faisait un titre national", explique-t-elle avec du sourire dans la voix. "Mais bon, ce n’est pas grave. Le plus important était ici le chrono – 2h58’15. J’améliore celui de l’an passé au même endroit, qui était mon record personnel en 3h02’. Je suis donc hyper-contente. On peut encore s’améliorer à mon âge…"

Pourtant, Aline a senti le vent du boulet la semaine précédant son 7e rendez-vous sur la distance. En cause, une inflammation à la hanche survenue le lundi, qui lui a fait craindre un forfait. "Un rhume de hanche, m’a expliqué mon médecin", dixit la sportive de Verviers. "Je ne savais quasi plus marcher. On a traité cela avec des anti-inflammatoires et des soins de kiné. Sur la ligne de départ, j’ai fait mon échauffement avec des étirements spéciaux de la hanche. Et cela a été…"

Une préparation en solo

Plus que bien même. Très régulière grâce au travail du meneur d’allure des 3 heures, temps de passage au semi en 1h29.06, apparition des difficultés vers le 35e, mais quand même une accélération dans les deux derniers km, histoire de sécuriser un chrono sous les 3 heures: le boulot était bien fait, tout cela en s’entraînant et en se préparant souvent seule, sans coach.

"À mes 40 ans, j’ai fait mon premier marathon au club de Herve, avec des plans d’entraînement de Stéphane Dmyterko. Je m’en inspire encore aujourd’hui", explique-t-elle.

La suite ? "Je suis inscrite aux 4 Cîmes, mais je pense que je ne vais pas y aller", indique-t-elle. "Je n’aurai pas récupéré d’Eindhoven. L’an prochain, je vais commencer l’année par des semi-marathons et d’autres courses, suivant l’instinct. Un ami, qui aura 60 ans en 2024, aimerait fêter cela par un marathon rapide en Espagne fin d’année. Je l’accompagnerai bien à cette occasion…"

À noter: d’autres marathoniennes de la province de Liège ont réussi de superbes chronos dimanche à Eindhoven: Irène Tosi (2e V35 en 2h53’53) ; Charlotte Vieilvoye (2h58’58) et Mélanie Rosu (3h07’40).