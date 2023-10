À Baelen, "les frères Valle Prado incarnent parfaitement l’esprit du club"

Malgré leur jeune âge, Cyril et Thibo font déjà font déjà partie des meubles dans l’équipe de leur village. "Ils incarnent parfaitement l’esprit Baelenois. Garder ces jeunes était la condition pour que je reste cette saison. Thibo est très rapide et très fort techniquement. Il se bat sur tous les ballons. Cyril est un peu moins technique mais Il court partout pendant 95 minutes", détaille leur T1, Geoffrey Foguenne.

"On se trouve facilement sur le terrain"

Thibo (17 ans) et Cyril (20 ans) ont tous les deux commencé le football chez eux, à Baelen. Au fil de leurs formations, Cyril est parti à Elsaute et Thibo à l’AS Eupen. C’est à Baelen, l’an dernier en P3, que Thibo a retrouvé son grand frère (revenu trois ans plus tôt). "J’ai découvert le football adulte avec mon frère. On se trouve facilement sur le terrain. On a nos repères. C’est encourageant de voir quand Cyril marque ou récupère un ballon", sourit Thibo. Cyril, l’ainé est fier de voir son petit frère grandir dans son équipe. "C’est une motivation de le voir évoluer. Thibo a marqué trois buts cette saison et j’étais à chaque fois le passeur", explique Cyril qui a de l’ambition avec Baelen. "Faire une bonne saison, reprendre du plaisir et si c’est possible, accrocher le tour final et pourquoi pas la montée", termine-t-il.