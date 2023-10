Sart s’apprête à perdre l’un de ses plus fidèles soldats: Simon Vandeberg file en Suisse

"Ce sera pour minimum un an donc il n’était plus possible de poursuivre à Sart" explique celui qui travaille, lui, dans le monde de l’automation. "De mon côté, je vais continuer à collaborer avec mon entreprise actuelle et essayer de la développer sur le marché suisse. Dans un premier temps, j’alternerai mon temps entre les deux pays car j’ai encore des installations en cours à finaliser ici."

"Contribuer au maintien"

En l’état, on ne devrait plus voir Simon Vandeberg sous la tunique sartoise même s’il sera donc de retour chez nous de temps en temps. Connaissant le clubman qu’il est, on imagine toutefois qu’il ne pourrait pas refuser un dépannage à l’occasion si son coach lui en fait la demande. "Rejouer un jour, on verra" élude-t-il en souriant. "Mais je reviendrai les voir le plus souvent possible, ça, c’est sûr ! Même si le foot n’a pas pesé du tout dans la décision de partir, je garde un petit goût amer de quitter le club lors de cette première saison en P1. J’espère de tout cœur que le maintien sera au bout et que je pourrais me dire que j’y ai quand même un peu contribué." Avec 12 points en 9 matchs disputés, Sart est en tout cas pour le moment parfaitement dans les temps pour valider son sauvetage en P1. Il devra par contre désormais faire sans l’un de ses plus fidèles soldats.