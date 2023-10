Pepinster C (P2) voit son forfait annulé

Pour rappel, lors de la deuxième journée de compétition, les Pepins s’étaient imposés (95-59) face à Bellaire. Puis, dans la semaine qui suivait, ils perdaient le match par forfait suite au contrôle de la feuille par le CP. Soit une double sanction puisque le forfait ne donne même pas droit au point de la défaite…

Mais que s’était-il passé ?

"Le CP a simplement remarqué que la personne qui s’occupait des 24 secondes n’était pas en ordre d’affiliation et a donc infligé un forfait au club dont c’est la tâche", explique un observateur averti. "Or, avant la rencontre, les officiels de table ont échangé leur rôle. Pepinster s’est occupé du score et de la feuille et Bellaire des 24 secondes. Comme ce n’est pas mentionné, le forfait a été appliqué. Mais il semble logique que le forfait soit appliqué au club en tort…"

Une logique évoquée par Henri Francot, comitard pepin, qui a dû défendre longuement les intérêts de son club jeudi dernier lorsque le cas a été débattu par les instances compétentes. Finalement, le résultat sportif reprend ses droits. Pepinster C récupère la victoire mais pas de forfait pour Bellaire…

"On est déjà content de quitter la dernière place et de récupérer les 3 points", commente Loïs Voigt, le coach de Pepinster B. "Mentalement, ça va faire beaucoup de bien au groupe."