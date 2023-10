Buts: 0. Kivrak (1-0, 2e), M. Monville (2-0, 15e), P. Jacquemin (3-0, 38e), T. Demirkazan (4-0, 73e), P. Blaise (5-0, 79e), T. Demirkazan (83e, 6-0)

Jeudi soir, en match avancé, Bellevaux n’a pas forcé pour s’imposer contre Charneux B. "Match sérieux après le 5-5 à Heusy B. Je voulais la clean-sheet et on l’a gardée", se satisfait Éric Van Renterghem, le coach bellevautois. "Le score est lourd mais mérité. Je retiendrai le courage de mes gars", complète le T1 charneutois, Michel Lousberg.

Malmedy B 2 – Waimes-Faymonville B 2

Buts: N. Laffineur (Csc, 0-1, 22e), E. Akar (1-1, 43e), M. Blaise (2-1, 54e), J. Pirard (2-2, 60e)

Match frustrant pour Malmedy B. "On est mené contre le court du jeu avec un but contre notre camp. Ensuite, on renverse la rencontre. À 9, c’était compliqué de gagner", relate le coach des Dragons, Christian Spits. Son homologue Éric Heuse a fêté le partage comme une victoire. "On est venu à Malmedy sans reculer. J’aurais signé des deux mains pour un nul. C’est magnifique."

Ster-Francorchamps B 6 – Spa B 1

Buts: R. Campeone (1-0, 30e), R. Leroy (1-1, 34e), R. Campeone (2-2, 55e), A. David (2-1, 61e), C. Gillet (4-1, 67e), Tournay (5-1, 70e), Yeboah (6-1, 74e)

Ster B s’est facilement imposé ce samedi soir contre Spa B. "On a pris le jeu à notre compte. On a fait une erreur qui permet à Spa de revenir à 1-1. En seconde période on a déroulé", explique Maxime Brant le coach de Ster-francorchamps B. Côté spadois, c’est Dimitri Vogels qui a dirigé l’équipe. "On a joué 50 bonnes minutes. Malheureusement, on a craqué physiquement. Le score ne reflète pas la rencontre."

Honsfeld B 2 – SRU Verviers 0

Buts: Schröder (1-0, 27e), Heck (2-0, 39e)

"Notre victoire est méritée. La SRU n’a pas eu d’occasion. On a marqué deux buts qui ont suffi pour gagner", souligne Jérémy Bodarwé, le coach germanophone. "On passe à côté de notre première mi-temps. On n’était pas en place tactiquement. En seconde période c’était mieux mais on n’arrive pas à marquer", analyse le mentor verviétois, Martin Loffet.

Stembert 0 – Union Limbourg 5

Buts: Fassin (0-1, 6e), Erkens (0-2, 17e), Pirnay (0-3, 50e), Erkens (0-4, 52e), Noerdinger (0-5, 80e)

Stembert n’a pas fait le poids ce dimanche contre l’Union Limbourg. "C’est une défaite collective. On a manqué de respect à l’adversaire. Je n’ai pas senti de révolte de mes joueurs", regrette Marc Lekeu, le tacticien de l’Entente. En face, le coach Cédric Flon était satisfait de ses hommes. "Je me méfiais de Stembert mais mes joueurs ont réalisé un match sérieux. La victoire est méritée."

Jalhay 3 – Stavelot B 1

Buts: Bragard (0-1, 7e), Hallot (1-1, 35e), Hallot (2-1, 55e), Rochmans (3-1, 65e)

Surprise à Jalhay B qui a fait tomber Stavelot B. "Je suis très content de mes gars. C’est défensivement qu’on a fait la différence. On même aurait pu marquer plus. les 3 points sont mérités et l’équipe prend confiance", positive l’entraineur jalhaytois, Serge Rouwette. Son confrère Florian Dalleur ne mâche pas ses mots: "On a été scandaleux. La victoire de Jalhay B est méritée. Je ne pensais pas qu’on aurait pu aussi mal jouer au foot".