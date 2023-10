Pepinster B 3 – Welkenraedt B 0

Buts: Rosciglione (1-0, 10e, 2-0, 49e), Mouchamps (3-0, 72e).

Pepinster B n’ayant pas d’éclairage, la rencontre s’est déroulée à Welkenraedt. "Nous marquons très rapidement et remportons ce match grâce à un pressing. C’est un bon résultat qui nous place au milieu du classement", savoure Didier Servais le coach des Sang et Marine. "Notre adversaire a joué le couteau entre les dents, reconnait Cédric Delhougne le T2 de Welkenraedt B. Ils ont été plus présents que nous dans les duels et ça a fait la différence."

Olne B 0 – Charneux 6

Buts: Mottoulle (0-1, 21e), Baguette (0-2, 33e), Simonis sur pen (0-3, 39e), S.Charbon (0-4, 40e), Scheffer (0-5, 49e), Baguette (0-6, 59e).

"On tient vingt minutes puis on craque. Aucune rigueur dans le marquage et c’est 0-4 à la mi-temps. La messe était dite, explique Vincent Peduzy, le coach olnois. Même si ce n’est pas la raison de notre défaite, il faut avouer que notre terrain est très mauvais." À Charneux, l’humeur est plus que positive. "Une victoire fait toujours du bien, après le premier but nous avons joué plus libérés", raconte Alexandre Lorquet, le T1 de Charneux.

Melen B 1 – Pepinster B 1

Buts: Martin (1-0, 10e), Roggemans (1-1, 30e).

Menés au score, les Pepins ont su recoller au score avant le repos.

Trois-Frontières B 6 – Soiron 3

Buts: Vicqueray (0-1, 8e), Cremer (1-1, 13e), Lavalle (2-1, 15e), Vicqueray (2-2, 33e), Thys (3-2, 55e), Deville (4-2, 60e), Qyqalla (5-2, 75e), Echchekhar sur pen (5-3, 80e), Reinertz (6-3, 88e).

Cartes rouges: Lahaye, Couvreur, Delville.

"L’arbitre fait dégénérer le match en distribuant ses cartes. Nous avons très bien joué et nous sommes restés calmes toute la rencontre. Nous sommes seuls en tête du classement grâce à notre mentalité", jubile Sandro Lavalle, le T1 de Trois-Frontières B. Son de cloche identique concernant l’arbitrage du côté soironnais. "Je ne discute pas le score même s’il ne reflète pas vraiment le match. L’arbitre a faussé la partie en distribuant tant de cartes", peste Christophe Romain le mentor soironnais.

Cheratte 6 – Battice B 4

Buts: Durbut (0-1, 20e), Fossion (2-2, 60e), Durbut (3-3, 65e), Fortemps (6-4, 80e).

Battice B encaisse six buts en déplacement à Cheratte. "On maîtrise jusqu’à la 60e minute puis on craque. La victoire de Cheratte est méritée, nous n’avons pas su gérer le stress du score", relate Clément Weber le coach batticien.

Cornesse B 5 – Fouron 4

Buts: Deflandre (1-0, 11e), Stalmans (2-0, 16e), Montulet (2-1, 20e), Aouni (2-2, 44e), Wydooghe (3-2, 48e), Stalmans (4-2, 51e), Weusten (4-3, 53e), Lenz (5-3, 71e), Bosseloire sur pen (5-4, 86e).

Carte rouge: Weusten (2j).

"On mène très vite 2-0 puis on se laisse un peu endormir, avoue l’entraîneur de Cornesse B, Thomas Wydooghe. On remonte sur le terrain en seconde période avec une excellente mentalité. Je souhaite un prompt rétablissement au joueur fouronnais qui a été emmené en ambulance pour une blessure au genou."

Bolland B 0 – Elan Dalhem 2

Buts: Ait Alla (0-1, 22e), Lenaerts (0-2, 41e).

Bolland B s’est fait surprendre par les offensifs dalhemois. "Malgré mes quatre changements, le score n’a plus évolué après la mi-temps, je me sens frustré", peste Antony Solitro, le coach de Bolland B.

Barchon 3 – Herve B 3

Buts: Compère (1-0, 5e), Dewez (1-1, 40e), Blanchy (1-2, 45e), Compère (2-2, 46e), Dewez (2-3, 58e), Porikis (3-3, 66e).

Herve se fait accrocher à Barchon ce qui l’empêche d’intégrer le top 3. "Nous étions endormis du début à la fin du match, déplore Nicolas Wuidard le coach hervien. Nous loupons l’occasion d’intégrer le top 3 et c’est entièrement notre faute."

Provinciale 4C

Hamoir B 2 – Franchimont B 3

Buts: Hames (1-0, 11e), Marques (2-0, 38e), Masson (2-1, 42e), Perez (2-2, 64e), Witwrouw (2-3, 70e)

Belle victoire pour des Theutois qui se sont offert une formation du top 3. "J’ai été agréablement surpris par la mentalité affichée par mes gars", sourit le coach des 600 Geoffrey Marette. "Être menés contre une équipe du top renverser la situation comme ça, ça fait du bien au moral après un début de saison compliqué."

À noter que Chevron était bye suite au forfait général de la GD Poulseur.