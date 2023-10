Nicolas Leroy: "Malmedy est à prendre au sérieux"

Formé à Eupen puis passé précédemment par Tilleur et Dison, le défenseur gaucher évolue au poste de latéral gauche cette saison, alors qu’il était plutôt habitué à une position axiale à Melen. "J’ai déjà joué à ce poste, quand je jouais à Dison par exemple, mais c’était dans un autre système donc les déplacements sur le terrain n’étaient pas les mêmes. Il faut s’adapter offensivement et défensivement mais aussi trouver ses repères sur le terrain et savoir quand attaquer et défendre. Je continue d’apprendre au fur et à mesure des semaines et des adversaires." Samedi soir face à Geer, Malmedy a accroché un bon point (0-0) face au cador de la série. "Le nul est logique car le match était équilibré et chaque équipe a eu sa période. C’était un peu un match phare pour nous. Après plusieurs journées de championnat, on rentre dans le vif du sujet et je pense que nous avons montré que Malmedy est à prendre au sérieux. L’objectif fixé par le coach reste identique. Faire mieux que l’année passée et viser le haut du tableau", conclut-il.