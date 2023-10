Gordan Kistemann (Pepinster B), fan de F1, bosse dans le milieu

Agé de 23 ans, il a décroché un job au sein de la société Spa Grand Prix (promoteur de la F1 en Belgique) en tant qu’assistant VIP. "Mon hobby principal hors basket, c’est justement la F1 !", explique l’intérieur pepin. "Le virus de la course, je l’ai eu très tôt, même avant le basket. J’avais cinq ans la première fois que j’ai fait du karting et cette passion a duré une dizaine d’années. Puis, je suis devenu trop grand pour ce sport. Mais j’apprécie toujours énormément de regarder les courses chaque week-end."

Une apparition en D1 avec Liège

Formé en jeunes au BC Awans et à Alleur, celui qui est désormais bachelier en informatique est ensuite parti à Liège Basket. "J’y ai évolué au sein de différentes équipes et j’ai pu intégrer le noyau de la D1 pour deux entraînements et le match. J’ai même eu la chance de disputer 15 minutes à ce niveau face à Limburg, sûrement l’une de mes meilleures expériences au basket !"

Il passera aussi par le club de Ninane (R2/TDM2), moment de sa lourde blessure "Cinquième métatarse cassé, ce qui m’a valu presque trois ans d’arrêt suite à une première opération qui n’a pas fonctionné. Je me retrouve avec une plaque et des vis dans le pied… C’est pour cela que j’ai pris la décision de rejoindre le BC Alleur en P1 pour m’amuser, reprendre goût au basket… et surtout perdre quelques kilos que j’avais pris suite à mon inactivité."

Gordan Kistemann a des objectifs clairs après avoir posé ses valises à Pepinster. "Cette saison va beaucoup m’aider à reprendre du plaisir et de la confiance en moi niveau basket. Je sens que nous avons un bon groupe sur et en dehors du terrain. Mais nous sommes une toute nouvelle équipe et cela se ressent. Nous devons beaucoup travailler pour réussir à créer des automatismes."