Florian Lambrechts (Ster-Francorchamps): "Pour l’instant, nous encaissons trop"

"Il serait impardonnable de ne pas jouer le tour final"

Battu dimanche passé contre Flémalle (3-1), Florian Lambrechts reconnaît qu’il y a des choses à améliorer. "Le début de saison montre qu’il y a un manque de communication dans notre ligne défensive. C’est un problème qu’il faut régler au plus vite. Nous étions quasiment le meilleur rempart la saison passée alors que pour l’instant, nous encaissons trop. Nos ambitions restent les mêmes, intégrer le top 5 et participer au tour final. Le noyau est de qualité et il serait impardonnable que nous n’y arrivions pas."

Quand il s’agit de parler du futur et de conclure, le père de famille (deux enfants), fait preuve de tempérance. "Je suis l’heureux papa de deux enfants et au mois d’avril 2024, un troisième viendra compléter l’équipe. Je compte bien continuer le football ici à Ster-Francorchamps, pour autant que ma situation familiale le permette. En parlant de cela, je tiens à remercier mes parents et ma femme sans qui je ne pourrais pas vivre ma passion sportive", conclut Florian Lambrechts.