RB Tilff B 83 - RBC Aubel B 68

RBC AUBEL B: Correa 12, Horevoets 9, Grégoire 0, Blaise 12, Lejeune 4, Leduc 15, Vauchel 16.

Aubel B s’est incliné à Tilff. Les locaux ont imposé le rythme en première mi-temps pour créer un écart qu’ils ont pu préserver.

RABC Ensival B 57 - RBC Visé B 92

Évolution du score: 10e : 10-27, 20e : 21-50 (11-23), 30e : 40-69 (19-19), 40e : 57-92 (17-23).

RABC ENSIVAL B: Lejeune 9, Raskinnet 4, Hauglustaine 11, Martino 5, Delporte 7, Delsemme 8, Haas 4, Dessart 9.

"Première mi-temps catastrophique des deux côtés du terrain", peste François Genet, le coach ensivalois mené 21 à 50 après vingt minutes de jeu. "Après la pause, on réagit offensivement en proposant de bons plays. Malheureusement, nous étions toujours beaucoup trop gentils en défense. Réaction obligatoire la semaine prochaine contre Aubel !"

Esneux St-Louis UTD D 89 - RBC Pepinster C 75

Évolution du score: 10e: 22-24, 20e : 40-38 (18-14), 30e : 63-54 (23-16), 40e : 89-75 (26-21).

RBC PEPINSTER C: Leclerc 0, Pirenne 0, Goemans 4, Goffart 10, Wergifosse 4, Paul 15, Stassen 0, Lecomte 19, Lejeune 23, Masson 0, Akinbodu 0.

"Excellente première mi-temps offensive de mes gars", apprécie Loïs Voigt, le coach pepin. "La mise en application des phases et le jeu collectif retrouvé nous permettent d’être à deux points de l’adversaire au repos."

En seconde mi-temps, les quelques approximations défensives et les rebonds laissés à l’adversaire provoquent un écart d’une dizaine de points. Le manque de taille et de rotations sous l’anneau reste la grosse problématique d’une équipe pepine qui s’inclinait au final. "Cependant, je suis très content de mes joueurs qui n’ont rien lâché. Mentalement, c’est un énorme changement !"

Série B

Harimalia BC 69 - Herve-Battice 56

HERVE-BATTICE: Loupart 0, Serafin 6, Breuer 5, Deltour 2, Bouchoms 4, Lambot 4, Mottard 2, Linotte 0, Mercenier 3, Vanasch 6, Palm 6, Gorlé 18.

"Impossible de gagner un match en marquant 56 points...", exprime Fred Delsaute, le coach de Herve-Battice déjà battu pour la seconde fois cette saison. "Même si la défense était correcte, on a une nouvelle fois manqué de scoring alors que nous avions les opportunités."

BC Verviers B 95 - BC Reveil 51

Évolution du score: 10e: 26-10, 20e : 52-28 (26-18), 30e : 75-42 (23-14), 40e : 95-51 (20-9).

VERVIERS B: Mourant 13, Mahiat N. 14, Pitz 23, Calbert 5, Lerho 3, Mahiat B. 6, Demez 13, Marot 4, Boquia 0, Gusbin 7, Louis 7.

"Match qu’il ne fallait pas prendre à la légère et où il fallait imposer le rythme", commente le coach Jérémy Delsemme. "On a réussi à gagner chaque quart pour accroître l’avance un peu plus au fil du match."

All. Flémalle 55 - RBC Stavelot 59

Évolution du score: 10e: 14-14, 20e : 31-31 (17-17), 30e : 43-45 (12-14), 40e : 55-59 (12-14).

RBC STAVELOT: Erler 4, Verdin 12, Evrard 2, Bonaventure 0, Close 5, Debry 6, Pottier 0, Pieffer 10, Meiers 11, Schoenaert 9.

Troisième victoire de Stavelot dans une partie serrée de bout en bout. Les troupes de Julien Lemaire ont fait la différence de peu dans les deux derniers actes.