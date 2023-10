David Diffels (Xhoffraix): "Marcin Gdowski est notre meilleur transfert"

Le capitaine David Diffels incarne parfaitement la philosophie du club. "J’ai débuté à Malmedy et c’est là-bas que j’ai commencé en équipe fanion après 7 années passées chez les jeunes de l’AS Eupen, explique le défenseur xhoffurlain. Je suis arrivé ici quand l’équipe évoluait en P2 et nous sommes montés en P1. J’étais resté lors du nouveau départ en P4, j’ai donc connu toutes les divisions provinciales avec Xhoffraix."

Si quelques arrivées (Aaron Martin, Sam Drouguet) ont encore renforcé un noyau déjà très qualitatif, le capitaine des Rouge et Blanc a son idée sur les raisons de ce très bon début de saison. "Sans vouloir diminuer le travail accompli par ses prédécesseurs, je pense que le meilleur transfert c’est celui de notre nouveau coach Marcin Gdowski. Il inculque à l’équipe sa mentalité et nous pousse à jouer au foot même si cela comporte certains risques. Nous disposons d’un groupe de vingt joueurs motivés et le staff sait quoi faire pour garder tout le monde motivé."

Si la route vers la P2 est encore longue, Xhoffraix pourrait déjà réaliser un premier pas dès dimanche prochain. Une victoire à Walhorn serait synonyme de ticket pour le tour final.

"Nous n’avons jamais évoqué la tranche jusqu’ici mais dans notre position actuelle, ce serait con de ne pas aller la chercher. La série est de qualité, Waimes-Faymonville nous a déjà battus, Walhorn c’est du costaud et il y a aussi Elsaute B qui jouera pour le titre. Il va falloir être tous à niveau chaque dimanche jusqu’au bout de la saison."