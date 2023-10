Évolution du score: 10e : 14-27, 20e : 26-39 (12-12), 30e : 31-52 (5-13), 40e : 48-66 (17-14).

HERVE-BATTICE: Remacle 2, Collignon 8, Henry, 12, Henrard 0, Poussart 10, Bonvoisin 22, Lizin 10, Antoine 2.

Début de match tonitruant des Batticiennes qui s’envolaient à 0-7 après deux minutes grâce à un jeu offensif particulièrement bien rodé. Le trio Lizin (8 points dans la période dont 2x3), Henry, Collignon se montrait particulièrement performant et l’écart atteignait 13 unités après dix minutes de jeu.

Herve-Battice enfonçait le clou par l’intermédiaire de Bonvoisin, auteure de 17 des 19 points suivants. L’écart montait à plus 20 à la 18e avant un 7-0 de Neufchâteau dû à un relâchement coupable. Conscient de l’importance du début de deuxième mi-temps, Herve-Battice augmentait sa pression défensive. Bonvoisin continuait son chantier offensif bien secondée notamment par Poussart. L’écart remontait rapidement à 20 unités. Herve-Battice gérait les assauts de son hôte au dernier acte avant d’aller fêter la victoire dans le gîte de Valérie Keutiens, la "manager" de l’équipe.

"Notre début de match était exemplaire, notre défense était bien en place et nous avons vraiment bien alterné le jeu intérieur/extérieur et le jeu rapide", apprécie Alain Denoël, le coach herbager. "Les joueuses ont ensuite bien respecté les consignes et très bien servi Noémie Bonvoisin qui était particulièrement en forme samedi. Dommage ce relâchement fin de première mi-temps avec quelques grosses erreurs de concentration. Mais notre rigueur défensive au troisième acte nous a rapidement mis à l’abri. C’est encore une victoire marquée par le sceau du collectif lors de laquelle les huit joueuses alignées ont été impliquées."

Royal BC Ciney 77 - RBC Pepinster 51

Évolution du score: 10e: 16­-15, 20e: 30-19 (14-­4), 30e: 45-35 (15-­16), 40e: 77-51 (32-­16).

RBC PEPINSTER: Massin 0, Van Bladel

2, Vanaubel 12, Polys 2, Leemans 11, Bourlioux 24, Lemmens 0, Scholtis 0, Willems 0.

Sans doute du gâchis pour les Pepines qui abandonnent une victoire en déplacement chez une équipe de Ciney pourtant abordable.

Le premier acte était d’ailleurs équilibré (16-15) avant que Pepinster ne rentre dans une traversée du désert sur le plan offensif lors du second acte (14-4). Globalement, Bourlioux (24 points) a encore une fois été bien trop seule en zone de concrétisation.