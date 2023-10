Antoine Lonneux: "La concurrence est plus rude ici, à Herve"

Cette saison, le pocket player a signé à Herve, suivant ainsi Andy Piters qui l’avait coaché à Rechain. Sorti du banc ce dimanche dans le derby du Plateau à Battice, Antoine Lonneux a inscrit le second but des siens, donnant la victoire aux Fromagers. "Cela fait plaisir, car même si je ne suis pas Hervien, je sais ce que c’est le plaisir d’une victoire dans un derby. J’en ai joué assez avec Cornesse contre Pepinster ou contre Soiron", souligne-t-il.

Le début de saison des Fromagers n’est pas mauvais, même si, comme le souligne le mentor Ben Joly, les Jaune et Bleu ont eu "un calendrier plus facile". "C’est vrai. On avait Battice puis Saive et Minerois. Je pense qu’après Minerois, on pourra voir où nous en sommes", analyse l’ancien rechaintois.

Au point de vue personnel, Antoine Lonneux essaie petit à petit de faire son trou. "Il me faut encore un peu de temps. Je monte en puissance. La concurrence est plus rude ici, à Herve, qu’elle ne l’était à Rechain. J’étais sur le banc, car je suis parti en vacances durant la semaine."

Pour l’instant, le dernier Ballon d’or ne regrette absolument pas son choix. "Le groupe est très homogène, et l’ambiance est très bonne. Les résultats suivent et nous sommes dans le top 5. Je joue aussi un peu plus haut sur le terrain. À Rechain, je devais ratisser sans cesse. À Herve, il y a Tom Douhard qui est partout. Boris Hungs est un excellent relanceur. Il est fort sur l’homme et ses relances ne sont jamais mauvaises. On a aussi Ben Closset qui marque des goals devant. Comme je vous l’ai dit, c’est vraiment un groupe homogène", conclut-il.