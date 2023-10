Xhoffraix renverse Jalhay et se rapproche de la première tranche (photos)

"Je pensais également que nous étions bien en place jusqu’au 1-0, confirmait Rocco Sutera, le coach de Jalhay. Mais je pense que nous ne sommes finalement jamais rentrés dans la rencontre. Privé de tous mes défenseurs, la tâche était compliquée et elle l’est encore devenue d’avantage après avoir encaissé très rapidement. C’était un peu mieux après la pause mais c’était peut-être aussi Xhoffraix qui a un peu baissé de niveau. Prendre un point ici, cela aurait été du bonus, ce 4-0 n’est pas grave. Cela remet les idées en place avant un match face à Goé où la victoire sera indispensable."

Xhoffraix reprenait la deuxième période en mode mineur mais les changements redynamisaient l’équipe et le score final aurait pu être plus sévère. Vanswieten touchait le poteau, Drouguet manquait la cible de peu, Wyaime loupait le cadre et Pierre se heurtait au gardien jalhaytois Kaiser.

"Après un quart d’heure brouillon, avec trop de déchets, nous avons été bons et surtout très efficaces, analysait Marcin Gdowski, le mentor xhoffurlain. J’ai opéré rapidement mes quatre changements, il faut que tout le monde participe et reste concerné car j’ai de la qualité sur le banc et nous aurons besoin de tout le noyau. On voulait avant tout garder le zéro derrière et nous avons pu faire 4-0. L’équipe a fait un match sérieux jusqu’au bout."

Avec ce succès, Xhoffraix se rapproche de la première tranche. Pour l’assurer, il faudra aller chercher quelque chose la semaine prochaine à Walhorn (sans quoi Waimes-Faymonville pourrait bien passer en tête) mais les Xhoffurlains n’en font pas une obsession.

"Personnellement, je n’avais pas du tout placé le gain de la tranche dans nos objectifs, expliquait Marcin Gdowski. Si nous assurons déjà cela, ce sera une bonne chose mais la louper ne serait pas une catastrophe car nous avons d’autres objectifs. Je ne crains pas non plus un relâchement en cas de succès, ce n’est pas du tout le genre de ce groupe."

Xhoffraix 4 – Jalhay 0

Arbitre: M. Didier.

Carte rouge: Becker (88e, directe)

Carte jaune: Courtois.

Buts: Lo. Giet (1-0, 16e), Vanswieten (2-0, 27e), A. Martin (3-0, 32e), L. Bernard (4-0, 69e)

XHOFFRAIX: Li. Giet, Woyaffe, Ducomble (59e L. Bernard), Diffels, M. Bernard, Wyaime, A. Martin (64e Pierre), Lo. Giet (64e Drouguet), Vanswieten (70e Neuville), Zander, Courtois.

JALHAY: Kaiser, G. Pottier, Franssen (64e Becker), T. Sutera, Charef, Mertens (70e Dessart), Schrayen, Sabel, Beaujean, Archambeau, M. Colinet (46e Heuzoul).