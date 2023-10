Ster-Francorchamps a pris l’eau face à Flémalle

Les locaux réagissent trois minutes plus tard (25e) et il faut un bel arrêt réflexe de Julien Crespin, le portier rouge et blanc, pour éviter l’égalisation.

La seconde période est à peine entamée (48e) que Flémalle rejoint Ster-Francorchamps au marquoir. Latifou Abdoulaye, bien servi dans le grand rectangle, place la balle au fond des filets, c’est 1-1. Les Sterlains semblent désorganisés depuis la reprise. À la 55e minute, il faut une belle claquette du gardien visiteur pour empêcher l’intenable Dylan Lambrecth de mettre son équipe aux commandes. Partie remise puisque dix minutes plus tard, ce dernier glisse le ballon au sol pour Nicolas Burton qui n’a plus qu’à concrétiser, c’est 2-1. "On offre beaucoup trop d’occasions à nos adversaires. On mène en première mi-temps sans vraiment mériter. En seconde période, ma défense prend l’eau et la victoire de Flémalle est logique", bougonne Pascal Collin, le T1 sterlain. C’est encore l’omniprésent Dylan Lambrecth que l’on retrouve à la 76e minute pour réaliser le break. L’attaquant se charge d’un penalty et plante le 3-1. Ster-Francorchamps allège sa défense pour amener plus de poids devant mais le score n’évolue pas.

Flémalle 3 - Ster-Francorchamps 1

Arbitre: M.Fickers.

Buts: Sow (0-1, 22e), Abdoulaye (1-1, 48e), Burton (2-1, 65e), Lambrecth sur pen (3-1, 76e).

FLEMALLE: Dentz, Gambini, Franco, Kalam, Abdoulaye (82e Militello), Scopel, Lambrecht, Hanrez (89e Spitaels), Piazza (86e Sylla), Burton, Boutgay (63e Luvande).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Wangermez (77e Hermant), Raskin (45e Restiglian), Palleschi (65e Bultot), Calisgan (58e Domken), Gilis, Rentmeister, Karatas, Haydan, Sow.