Selatine Deniz content de la réaction de ses "gamins" face à Geer (vidéo)

En seconde armure, Geer baissait en intensité mais restait dangereux en contre-attaque. Malmedy prenait le jeu à son compte et se procurait quelques opportunités, par Schwontzen et Kopp notamment mais il était écrit que ce duel agréable entre deux équipes voulant proposer du jeu se solderait par un partage nul et vierge.

À l’issue des débats, Selatine Deniz, l’entraîneur des Dragons, était partagé entre deux sentiments. "Je suis satisfait du résultat finalement, même si je pensais qu’on allait parvenir à mettre ce petit but en deuxième mi-temps, que l’on a mieux contrôlée. En première période, on a fait un mauvais usage des ballons que l’on récupérait et ça a donné plusieurs opportunités à nos adversaires. Après la pause, j’ai vu une équipe de Malmedy qui a osé jouer plus et je pense qu’il y avait la place pour aller chercher la victoire. Chaque équipe aura eu sa mi-temps dans ce match. Mon groupe est très jeune mais il a su rivaliser avec Geer, qui reste une équipe très solide avec des top joueurs dans toutes les lignes. Je suis content de la réaction de mes gamins après la défaite de la semaine passée à Beaufays. Ils ont joué ce soir avec un grand cœur et j’estime qu’ils méritent le point qu’ils sont allés chercher", commentait le T1.

Malmundaria 0 – Geer 0

Arbitre: M. Fickers

Cartons jaunes: Cassoth, Leroy ; Delvaux, Pasteels

MALMUNDARIA: Errens, Simon, Cassoth, Rauw, Leroy, Le Bohec, Krings (62e Kopp), Bucak (79e Dupont), Denis, Crosset (88e Oury), Schwontzen.

GEER: Racz, Philippe, Delvaux, Vélégan, Fadda, Vigil Bajo, Pasteels (78e Bekaert), Henquet (71e Merchie), Cokegezen (66e Messina), Docquier, Julin