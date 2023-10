Sart fait logiquement tomber un leader bien peu inspiré

"Beaufays n’est pas parvenu à mettre du rythme dans la partie et à vraiment prendre le jeu à son compte comme à son habitude" estimait le coach de Sart Olivier Laffineur dont les hommes ouvraient, en plus, la marque très rapidement lorsque Dufour reprenait de la tête un corner parfait de Depresseux. "On a alors pu les attendre et contrer. On aurait d’ailleurs dû mener plus largement à la pause."

Pas dans son match du tout, la défense belfagétaine laissait en effet des boulevards dans son dos mais ni Léonard, ni Meessen, qui héritaient tous deux de très grosses possibilités, ne parvenaient à alourdir le score. "En seconde période, on s’attendait à une réaction de Beaufays mais finalement, il ne s’est pas passé grand-chose" poursuivait le technicien qui poussait tout de même un soupir de soulagement lorsque Balthasart, seul au point de penalty, ne cadrait pas la plus grosse occasion adverse du match à dix minutes du terme. "Le 2-0 inscrit en fin de partie a soulagé définitivement tout le monde" terminait un Olivier Laffineur qui, après avoir fait tomber le leader ce dimanche se déplacera… chez le nouveau leader dimanche prochain. Ce sera à Geer, le grand favori de cette P1. "Les trois points obtenus nous permettront d’aborder ce match-là sans se mettre de pression." Pour, qui sait, peut-être faire chuter l’équipe en tête du classement une deuxième fois d’affilée ?

Sart 2 – Beaufays 0

Cartes jaunes: Meessen ; Zerham, Mayimona, Foguenne, Bosson

Buts: Dufour (1-0, 10e), Keller (2-0, 86e)

SART: Speder, Jakic, Depresseux, Vandeberg, Léonard, Siffert (68e Stolsem), Balhan, Grosjean, Dufour (57e Colin), Keller, Meessen

BEAUFAYS: Macors, Zerham, B. Fourny, Gobraiville, Daenen, Foguenne (68e Bosson), Mayimona, Derkaoui (57e Balthasart), F. turco, Haleng (57e Mottoulle), T. Turco