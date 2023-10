Même si les trois points sont là au bout du compte, que ce fut compliqué face aux troupes de Philippe Médery, qui n’ont rien lâché, même en infériorité numérique pour le dernier quart d’heure. "Ce n’était pas brillant, mais on a réussi à garder le zéro derrière et à empocher les trois points même quand la prestation n’est pas là. On va se contenter de cela", soupire le coach de Raeren-Eynatten, Éric Vandebon. Bousculé d’entrée de jeu par une courageuse et entreprenante équipe de Mormont, Raeren tient bon grâce à son gardien, Matyas Goffin, qui s’interpose déjà une première fois au quart d’heure devant Keysers pour éviter le 0-1. De l’autre côté, Gaillard (18e) puis une reprise de la tête de Bernard (33e) passent à côté du cadre, sans trop inquiéter le portier visiteur, Marthoz.

En seconde période, sur un contre rondement mené, Lo Presti, monté au jeu à la place de Bamba (blessé à l’arrière de la cuisse) dès la 25e, est bien servi par Gaillard et plante l’unique but de la partie (1-0). Malgré l’exclusion pour rouspétances de son défenseur central, Denis Crevecœur, Mormont tente de recoller au score. Mais ni Amrous (83e) ni Charneux (89e) n’y parviendront. Raeren-Eynatten peut s’estimer bien payé mais signe un joli sept points sur neuf pour remonter dans le haut du classement. "C’est compliqué de comprendre qu’on passe en une semaine du si bon à du si moyen (pour être positif), mais on va s’en contenter et en fin de championnat, on aura oublié que c’étaient trois mauvais points", conclut Vandebon.

Raeren-Eynatten 1 – Mormont 0

Arbitre: M. Dubuc.

Carte rouge: Crevecœur (2J, 73e).

Cartes jaunes: Bernard, Klauser, La Delfa ; Lambert, Burton, Renard.

But: Lo Presti (1-0, 51e).

RAEREN-EYNATTEN: Goffin, Di Nicola, Bonnechère, Bernard, Stoffels, Gaillard (86e Thonus), Bissen, Klauser, Pousset (59e La Delfa), Laschet (70e Filali), Bamba (25e Lo Presti).

MORMONT: Marthoz, Charneux, Lo Monte, Crevecœur, Lambert, Keysers, Godelaine, Burton, Amrous, Raposo (60e Putz), Renard.