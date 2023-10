Aste Kain 82 – RBC Aubel 85

Évolution du score: 10e: 20-28, 20e: 41-39 (21-11), 30e: 62-60 (21-21), 40e: 82-85 (20-25).

RBC AUBEL: Ferette 14, Grooteclaes 4, Liégeois G. 19, Perin 2, Liégeois B. 2, Di Prospero 24, Albert 0, Heldenbergh 11, Glaude 9.

Les Aubelois n’auront pas fait ce long déplacement pour rien, ils préservent leur brevet d’invincibilité après cinq rencontres.

"Une défense bien en place et le contrôle du rebond défensif nous ont permis de prendre un départ idéal", se souvient le coach Claude Ernotte, privé de Henrard (état grippal) en dernière minute. "Avant un gros passage à vide dans le second acte: notre défense prenait l’eau et nos shoots ne rentraient plus."

Mené 41-39 au repos, Aubel faisait jeu égal dans le troisième acte (21-21) avant de reprendre le contrôle de la partie dans les dix dernières minutes. "Je suis repassé en défense individuelle avec une équipe très petite en taille qui a pu développer un jeu très agressif", révèle le T1. "De quoi reprendre dix longueurs d’avance et gérer la fin de partie. Grosse prestation de Di Prospero: 24 points et une manne de rebonds captés."

Régionale 2

Fr. Bulls Ixelles 56 – Royal Spa BC 79

Évolution du score: 10e: 7-26, 20e: 25-41 (18-15), 30e: 41-62 (16-21), 40e: 56-79 (15-17).

R SPA BC: Pluys 23, Muller 6, Rossinfosse 20, Huby 12, Hendricks 12, Cornet 1, M.Vita 3, Mathieu 2.

"Après deux semaines de repos, privé de Lejeune malade, de Léonard qui ne devrait plus tarder à revenir et avec Hendrick qui sortait d’une entorse, je craignais un manque de rythme en début de partie", confie le coach spadois, Michel Pluys. Il allait pourtant être agréablement surpris par ses troupes qui sont directement rentrées dans le match pour asphyxier l’adversaire avec un 7-26 au premier quart. "Malgré un relâchement au second quart, nous retrouvons notre rythme après la pause et on évite de se faire peur. Victoire importante en déplacement. Maintenant, nous devons préparer notre prochaine rencontre, toujours à l’extérieur, en espérant être plus nombreux aux entraînements."

Fresh Air 73 – RABC Ensival 69

Évolution du score: 10e: 25-28, 20e: 46-30 (21-12), 30e: 58-45 (12-15), 40e: 73-69 (15-14).

RABC ENSIVAL: Genet 22, Schoonbroodt 5, Toussaint 2, Horris M. 2, Pitz T. 12, Horris V. 10, Pitz A. 0, Desert 14, Leclercqs 2.

Ensival – toujours privé de Erkenne et qui perdait Genet pour le compte en fin de partie – est passé tout près d’un troisième succès lors d’un déplacement compliqué au Fresh Air.

"Première mi-temps fort offensive des deux côtés", relate le coach Antoine Massart. "On n’arrivait pas trop à stopper les shoots adverses. Dans le troisième quart, on prend dix points de retard mais on arrive à recoller grâce à une excellente défense. On parvient même à passer."

Ensival menait d’un point à 40 secondes de la fin avec la possession… "Mais on commet des pertes de balles évitables et on prend un trois points", détaille Antoine Massart. "Après, c’est une histoire de lancers francs. On fait un très bon match. C’est frustrant de passer si près."