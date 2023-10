Buts: André (1-0, 31e), Pirlet (2-0, 86e)

En match d’alignement, Bullange s’est imposé face aux Hautes Fagnes.

"Nous ne sommes jamais rentrés dans ce match, expliquait Grégory Hendrick, l’entraîneur de la RAHF. Bullange en voulait plus que nous et gagnait tous les duels."

"Nous n’aurions pas volé trois buts d’avance à la mi-temps, confirmait Raphaël Lognoul, le coach de Bullange. Roeder avait même loupé un penalty."

Goé 3 – Oudler 4

Buts: Rox (1-0, 3e), L. Henkes (1-1, 36e), Rox sur pen. (2-1, 48e), Meyer (2-2, 58e), L. Henkes (2-3, 62e), D. Schyns (3-3, 87e), Coumont (3-4, 90e)

Cartes rouges à Oudler: Kockelmann (80e, 2cj.), Pint (90e+2 directe)

"On avait fait quelques ajustements et ils ont payé rapidement avec le 1-0 après 3 minutes, expliquait Pierre Dubois, le coach goétois. Après, il y a eu trop d’approximations. On encaisse à la dernière minute, je suis déçu pour ces garçons qui bossent et ne sont pas payés de leurs efforts."

"Nous savions qu’on allait affronter une bête blessée, lançait Manuel Mutsch, le T1 du Rapid. Nous ramenons les 3 points, on va pouvoir aborder le derby contre Bullange avec plus de sérénité."

Saint-Vith 2 – Elsaute B 1

Buts: Michel csc (1-0, 61e), Rogister (2-0, 75e), Lejeune (2-1, 90e)

"C’était un match très équilibré mais je crois qu’on mérite la victoire, estimait Tommy Chiragarhula, le T1 saint-vithois. L’équipe a réagi après le non-match de la semaine passée."

"Nous avons eu beaucoup trop de manquements pour revendiquer le match nul même si Saint-Vith n’a finalement pas eu d’occasion, regrettait Dejan Botic, le mentor elsautois. Comme toujours, M. Melotte a fait le spectacle."

Sart B 2 – FC Eupen B 0

Buts: Méant (1-0, 6e), Dothée (2-0, 89e)

Carte rouge à Sart B: Herman (T1) (87e, 2cj.)

"Un bon match entre deux équipes jeunes et habituées au synthétique, résumait Bruno Herman, le coach sartois. Mon gardien n’a eu qu’un arrêt à faire, on mérite la victoire."

"C’était un match agréable, les deux équipes ont proposé du jeu et j’ai vu deux bons blocs défensifs, confirmait Zeco Bibuljica, le T1 eupenois. Il nous a manqué un peu de puissance offensive."

Lontzen 2 – Hombourg B 0

Buts: T. Strumphler (1-0, 50e), Mauel (2-0, 63e)

Carte rouge à Lontzen: Paasch (61e, 2cj.)

"Après une 1re mi-temps assez stérile, nous avons été bousculés 5 minutes avant d’émerger, notait Danny Deraideux, le T1 de Lontzen. On a même mieux joué à dix."

"Bien en place, nous avons manqué de justesse dans la reconversion, regrettait Olivier Beckers, le coach des Oranges. On prend encore deux buts sur des phases arrêtées et nous n’avons pas été capables d’y répondre."

Spa 2 – Walhorn 5

Buts: T. Busch (1-0, 19e), Asanaj (1-1, 24e), P. Kessler (1-2, 24e ; 1-3, 25e ; 1-4, 31e), Sedici (2-4, 48e), Klöcker (2-5, 56e)

"Nous avons eu ce match en main pendant pratiquement 20 minutes, lâchait Anthony Busch, le joueur-entraîneur spadois. Nous avons alors perdu pied au niveau du mental pendant 10 minutes et nous avons encaissé 4 buts."

"Nous avons bien réagi après le 1-0, nous avions ce match sous contrôle, racontait Stefano Francini, le coach de l’Union. On a trop laissé jouer Spa après la pause mais la victoire est méritée."

Hautes Fagnes 3 – Elsenborn 3

Buts: B. Theysgens (1-0, 4e), Scholl (1-1, 10e), Bollen (1-2, 13e et 1-3, 63e), Henon (2-3, 65e), Zanzen (3-3, 76e)

Carte rouge aux Hautes Fagnes: Benker (35e, directe).

Cartes rouges à Elsenborn: Malmedier (T1) (30e, directe), Y. Heinen (54e, directe), Nyssen (TK) (90e, directe)

"L’arbitre est passé à côté de son match, il a donné des cartons à tort et à travers, cela a faussé la rencontre, pestait Andy Malmendier, le coach d’Elsenborn. Sans l’exclusion injuste d’Yves Heinen, les Hautes Fagnes ne reviennent jamais au score."

"L’arbitrage était très bizarre, confirmait Damien Zanzen, le capitaine de la RAHF. À dix contre dix, nous avons poussé et nous aurions même pu faire mieux qu’un partage car nous avons loupé de très belles occasions. C’est notre sixième match nul, on n’avance pas avec tous ces partages."

Bullange 0 – Waim.-Faym. 3

Buts: Giet (0-1, 30e), Doucene sur pen. (0-2, 38e), Mollers (0-3, 70e)

Carte rouge à Waim.-Faym.: W. Van de Sande (55e, 2cj.)

"Nous avions le match de jeudi dans les jambes, ce n’était pas l’idéal face à une équipe du calibre de Waimes-Faymonville", avouait Raphaël Lognoul.

"Nous avons bien joué au foot, le ballon a très bien circulé, se félicitait Arnaud Barth, le coach de Waimes-Faymonville. Nous étions clairement au-dessus ce dimanche. "