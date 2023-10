Buts: Botondo sur pen. (1-0, 16e), Davin (1-1, 28e), Vandebroek (2-1, 73e), Seiller (3-1, 78e)

Si Cornesse espérait l’emporter pour s’installer dans le top 3, le scénario a finalement été tout autre. "Après un début de match compliqué, on égalise après une demi-heure et on commence vraiment à dominer" pointe l’entraîneur Raphaël Van Acker. "On ne voulait pas se contenter du partage et on a poussé pour aller chercher la victoire. Malheureusement, on se fait avoir sur deux contres."

Étoile Dalhem B 0 – Bolland 9

Buts: Jochmans (0-1, 23e ; 0-2, 47e), Dortu (0-3, 50e), Léonard (0-4, 63e), Duizings (0-5, 69e), S. Beckers (0-6, 76e), Jochmans (0-7, 80e), Léonard (0-8, 88e ; 0-9, 90e)

Avec notamment des triplés pour Adrien Jochmans et Thomas Léonard, Bolland a littéralement atomisé son adversaire. "Quand tout tourne pour toi et que rien ne tourne pour l’autre équipe, voilà ce que ça donne" sourit Antoine Wilkin, un T1 bollandois qui ne peut qu’être satisfait de cet éclatant succès qui permet à ses hommes de se replacer dans le sillage du top 5.

La Minerie B 2 – Warsage B 2

Buts: Toussaint (0-1, 11e), Marino (1-1, 23e), Wadeleux sur pen. (2-1, 28e), Simonis sur pen. (2-2, 35e)

Partage décevant face au dernier du classement pour des Miniers qui auraient, en outre, pu grimper dans le top 5 en cas de victoire. "On a eu les opportunités pour passer devant en seconde période mais le gardien adverse en a décidé autrement" grimace le mentor de La Minerie B Thibaut Muylkens.

Ent. Pepine 2 – Beaufays B 2

Buts: Falaise (0-1, 10e), Willems (0-2, 41e), K. Gonay (1-2, 54e), Lopez (2-2, 90e+4)

Carte rouge à Beaufays B: Stalmans (76e, directe)

Menée 0-2, l’Entente Pepine a accroché dans les arrêts de jeu un point qui lui évite la lanterne rouge. "Notre gardien a vraiment été décisif pour nous permettre d’y croire jusqu’au bout" estime le stratège pepin Benoît Legrand. "Dans notre situation, ça fait vraiment du bien."

Lambermont-Rechain B 1 - Soumagne 4

Buts: R. Petit (0-1, 25e ; 0-2, 33e), Loneux (0-3, 39e), R. Petit (0-4, 64e), Lejeune sur pen. (1-4, 82e)

Une semaine après son large succès contre Blegny B, Lambermont-Rechain B est retombé dans ses travers. "Ce sont à nouveau des erreurs individuelles qui nous coûtent cher car dans le jeu, on a dominé une bonne partie du match" déplore le coach Kevin Cremers.