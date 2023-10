Buts: Aithmid (1-0, 10e), J. Pfaff csc (1-1, 15e), Volpe (2-1, 50e), Mejdoubi (3-1, 90e).

"On n’a pas assisté à un beau match mais notre victoire est méritée", reconnaît le T1 lambermontois Quentin Slupik. "On va à présent rencontrer des équipes moins bien classées que nous mais on sait qu’il n’y a pas de matchs faciles en 2C."

"Le match était assez équilibré mais Rechain a plus de poids offensif et des gars qui savent faire la différence", souligne le coach tripontain Miguel Ruiz-Marin. "J’espère à présent récupérer quelques joueurs pour notre prochain match."

Ferrières 4 – Weywertz 0

Buts: Bruylandts (1-0, 15e), Galina (2-0, 18e), Bruylandts (3-0, 22e), Soumahoro (4-0, 58e)

"C’est un magnifique résultat", se félicite David Pirnay, le mentor de Ferrières. "La tranche, je n’y fais pas trop attention. On prend chaque match comme une finale et on verra où on se situe à la fin."

"Le score peut paraître sévère mais il est logique", avance le technicien de Weywertz Steve Paquay. "Ce qui me frustre, ce sont les quatre buts encaissés alors qu’on avait mis l’accent sur ce type de phases."

Heusy 3 – Emmels 3

Buts: Henon (1-0, 12e), R. Farssi sur pen (1-1, 16e), S. Farssi (1-2, 45e+1), Lukebadio (2-2, 58e), Golac (2-3, 74e), Lolos (3-3, 89e)

"Quand tu rates autant d’occasions, tu ne sais pas gagner un match. Et quand tu donnes autant de buts, tu ne sais pas gagner non plus. À la 94e, on a encore une occasion cinq étoiles mais on la galvaude", regrette l’entraîneur heusytois Jessy Dionisio.

"Avec des nuls, on n’avance pas", glisse le tacticien d’Emmels Thierry Bury. "Sur le plan théorique, le partage est logique. Mais si on analyse les trois buts encaissés, on a des regrets. On a un déficit d’efficacité dans les deux rectangles."

Honsfeld 0 – Franchimont 1

But: Demoulin (0-1, 44e)

"La déception est grande !" s’exclame le T1 d’Honsfeld Pascal Jost. "Avant la pause, la mentalité n’était pas présente. On a ensuite montré un autre esprit mais parfois, en football, c’est trop tard."

"On a inscrit un but puis on a fait le gros dos tout le reste de la rencontre", explique son vis-à-vis Patrick Courtois. "Il faut être réaliste, on a eu de la chance car ils touchent les montants plusieurs fois. Avec neuf absents, les gars ont su faire preuve d’abnégation."

St. Verviétois B 1 – Xhoris 0

But: O. Camara sur pen (1-0, 16e)

"On a assisté à deux mi-temps très différentes. En première, nous avons donné une leçon de football avec beaucoup d’occasions. En seconde, on a dû faire face aux longs ballons de l’adversaire. Ce dimanche, on a retrouvé notre jeu, joué avec beaucoup de fluidité, et gagné en maturité", se réjouit le coach verviétois Gabriel De Luca.

Recht 2 – Amblève 0

Buts: Krings (1-0, 31e ; 2-0, 81e)

"Un match contre Amblève est toujours particulier et cette victoire fait du bien", se félicite le mentor rechtois Jérôme Stark. "Le tournant se situe à la 18e minute, quand Felten rate son penalty. Jusque-là, nous n’étions pas dedans."

"Les week-ends se suivent et se ressemblent", lâche le T1 amelois Robin Demarteau.

"On a fait une bonne entame de match mais on loupe deux belles occasions et un penalty. On concède ensuite un but évitable et, dans la conjoncture actuelle, la tâche devient compliquée."

Sprimont B 1 – Rocherath 0

But: Ziga (1-0, 28e)

"Contre une équipe très défensive qui repart très vite en contre, on a éprouvé de grandes difficultés. On a assisté à un mauvais match qui ne méritait pas de but" dixit l’entraîneur de Rocherath Stefan Bongard.

Butgenbach 2 – Andrimont 2

Buts: Bielen (1-0, 1re), Veithen (2-0, 32e), Nagui (2-1, 75e), Mohamud sur pen (2-2, 82e)

"Je suis très déçu de la seconde mi-temps", déclare le technicien de Butgenbach Ludek Mach. "Après la pause, on n’était plus dedans mais on a quand même eu la balle du 3-0."

"Nos 25 premières minutes étaient lamentables", peste son homologue Manu Ruiz-Marin. "On a su réagir et on s’est créé beaucoup d’occasions. Si on a passé toute la seconde mi-temps dans leur camp, ils ont une énorme occasion pour faire 3-0."