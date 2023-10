Buts: Reale (1-0, 51e), Brasseur (1-1, 70e).

Carte rouge à l’Espoir Minerois: J. Thomsin (89e 2 c. j.).

"Au vu des occasions franches, je pense que l’on mérite de l’emporter. Nous aurions dû inscrire le 2-0 bien avant l’égalisation. Au final, le nul n’est pas totalement illogique", explique le mentor minerois Gino Piol.

La Calamine B 2 – Croatia Wandre 2

Buts: Kamaluandua (1-0, 2e), Brncic (1-1, 25e), Frugarbosi (2-1, 79e), Tomasovic (2-2, 89e).

"Je retiendrais l’envie des mecs. Ils n’ont vraiment rien lâché face à une grosse armada. On a lancé deux jeunes dans le grand bain et j’en suis fier", souligne le coach calaminois Mike Hendrick.

Trois-Frontières 3 – Houtain-Milanello 2

Buts: Salimou (1-0, 20e), Dantinne (1-1, 33e), Ferraioli (1-2, 62e), Pirnay (2-2, 81e), Delaire (3-2, 90+4).

"On a été dégueulasse en début de chaque période. On a fait le taf sur les trois buts, mais Houtain aurait mérité de l’emporter", analyse l’entraîneur frontalier Fabrice Burdziak.

Olne 2 – MCS Liège 1

Buts: Halkin (1-0, 5e), Bulgay sur pen (1-1, 58e), Fiore sur pen (2-1, 72e).

"Par belle ou par laide, il fallait l’emporter. Ce que l’on a fait plus par laide que par belle, mais je suis vraiment content de cette victoire qui fait du bien au moral", avoue le technicien olnois Jonathan Félix.

Et. Dalhem 2 – Welkenraedt 4

Buts: Corman (0-1, 34e), Launoy (0-2, 53e), Roggemans (0-3, 70e), Poumay (1-3, 80e), Conraads (2-3, 84e), Roggemans (2-4, 89e).

C arte rouge à Welkenraedt: Duveau (83e directe).

"Le score aurait dû être plus sévère avant l’exclusion de notre gardien. On doit apprendre à mieux gérer nos matchs, mais on ne va pas bouder notre plaisir. C’est une belle victoire", raconte le tacticien welkenraedois Gregory Degotte.

Richelle B 0 – Aubel B 3

Buts: Finck (0-1, 19e), Xhonneux (0-2, 58e), Krafft (0-3, 80e).

"On a essayé de leur mettre la pression d’entrée de jeu. Cela n’a pas fonctionné et j’ai changé de système. Je pense que les garçons ont enfin compris ce qu’ils devaient faire pour gagner des matchs en P2", se réjouit le chef de meute aubelois David Malta.