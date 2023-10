"Les éléments étaient contre nous", regrette Alex Digregorio (La Calamine)

Meux n’est pas tombé dans le redoutable et efficace piège tendu par Alex Digregorio. Mais il s’en est fallu de peu. Un piège que Laurent Gomez et ses joueurs connaissaient sur le bout des studs: un bloc bas, très difficile à bouger, super bien organisé et capable de se projeter en deux ou trois passes dans le rectangle adverse. Dans un match fermé, les Meutis tentaient de mettre du rythme pour déstabiliser des Liégeois pas vraiment mis en danger avant la pause. "Meux n’arrivait pas à hausser le tempo, confirme Digregorio. Notre plan de jeu fonctionnait bien." Hormis une intervention de Libertiaux sur Corner et une timide occasion signée Marion, la première mi-temps était placée sous le signe du duel tactique.