Le Stade Verviétois prend un but gag et perd deux points à Acren Lessines

Des changements gagnants

Mais à dix, ils reprenaient parfaitement. Sur une bonne relance d’Alexandre, Mayélé se montrait plus prompt que deux défenseurs. Son centre au cordeau était parfaitement repris par Sonko. "À notre niveau, on ne peut pas perdre un duel de la sorte", regrettait le coach verviétois.

En infériorité numérique, Acren aurait dû fermer boutique. Mais deux erreurs individuelles relançaient totalement la partie en quelques minutes. Une perte de balle dans l’axe permettait d’envoyer le montant Oger vers le but. Sur sa première touche de balle, l’attaquant égalisait. Ensuite, la Real voulait ressortir trop proprement. Kalala finissait par perdre le ballon dans l’axe. Bamona n’en demandait pas tant (2-3). "À dix, on ne peut pas se permettre de prendre deux buts de la sorte, peste Jean-Luc Delanghe, le coach local. Et comme Christophe Kinet un peu plus tôt dans la rencontre, le staff acrenois réussissait un changement payant. Monté à la 81e, Condé égalisait deux minutes plus tard." Avant la rencontre, on aurait signé pour la prise d’un point, avoue le mentor visiteur. Ce n’est jamais facile de venir ici, après un long déplacement. Mais on aurait dû mieux gérer nos émotions en fin de partie. On a commencé à jouer un peu trop la possession derrière… Mais on reste une équipe en construction après la fusion. Quand tout s’alignera, on sera capable d’embêter beaucoup d’équipes". On ne peut donner tort à l’ancien professionnel.

Acren Lessines 3 - Stade Verviétois 3

Arbitre: M. Gabriel.

Carte rouge: Lumen (2 cj, 45e).

Buts: Yilmaz (0-1, 2e), Rico-Garcia csc (1-1, 22e), Sonko (2-1, 47e), Oger (2-2, 62e), Bamona (2-3, 65e), Condé (3-3, 83e).

ACREN: Alexandre, Mayélé, Lumen, G. Makoun, Yondjouen, Ndecky, Di Vita, Blairon (56e Kalala), Garcia Dominguez, Vroman, Sonko (81e Condé).

STADE VERVIETOIS: Rico-Garcia, Mandredi, Mara, Biondolillo, Clerbois (61e Oger), Fransolet, Demarteau, Vaccaro, Fransolet, Akdim, Yilmaz (33e Bamona).