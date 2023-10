Les Verviétois ont réussi leur entrée dans la partie en se montrant plus adroits à distance. Les missiles des Gerlache et autre Delsemme permettaient de faire 28-18 après dix minutes. Heureusement pour le clan adverse, l’adresse à distance - notamment dans le chef de Coetsiers - allait aussi gagner les rangs pepins. De quoi vivre une première mi-temps très offensive (49-45) qui enthousiasmait, à juste titre, le public présent.

À Pepinster, "on avance"

La reprise était difficile pour les locaux, la réussite était moins au rendez-vous et Pirard (4 fautes) allait devoir passer un long moment sur le banc. Pepinster B en profitait pour se rapprocher à 53-51 (24e) dans une partie qui perdait de sa fluidité. Les deux équipes tentaient une défense de zone pour déstabiliser l’adversaire, les Verviétois s’en sortaient le mieux en convertissant des essais derrière la ligne des 6m75 signés Vermierdt et Gerlach. De quoi prendre le large à la demi-heure (78-64). Les Noirs géraient efficacement le dernier acte et pouvaient même offrir les premières minutes de jeu au jeune Théo Marot qui inscrivait son premier point à ce niveau.

"Même si au final on encaisse de trop, je suis satisfait de la sortie de mes gars", estime de son côté Vincent Aldenhoff, le coach visiteur. "On a sans doute manqué de rotations mais il y a beaucoup de positif. On voit que l’on avance."

Le BC Verviers a assuré face à Pepinster: "C’était la moindre des choses !", estime le coach Dagnely (photos)

BC Verviers 95 - RBC Pepinster B 75

Évolution du score: 10e: 28-18, 20e: 49-45 (21-27), 30e : 78-64 (29-19), 40e : 95-75 (17-11).

BC VERVIERS: Laloge 5, Gerlache 21, Delsemme 11, Akinbodu 10, Pirard 4, Roosen 9, Casamento 7, Wilkin 11, Domken 6, Vermierdt 10, Marot 1.

RBC PEPINSTER B: Coetsiers 14, Aldenhoff 6, Gillet 13, Beaujean 4, Kamel 4, Kreusch 10, Delvoye 17, Kistemann 3, Maah 4.