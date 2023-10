La défaite de Trooz pour le coach stavelotain ?

Après les oranges, Stavelot souhaite prendre plus le jeu à son compte mais s’expose par conséquent aux contres adverses. Santangelo d’un superbe travail technique isole Cavallaro qui centre pour Deffet. Celui décroise et inscrit le 0-2 méritoirement. Stavelot presse plus en jouant le tout pour le tout et va finir par réduire la marque par Giuliano à la 72e. On croit la rencontre relancée mais c’est tout le contraire qui se produit, Santangelo dribble tout le monde et tue la partie deux minutes plus tard. Pour l’anecdote, Cavallaro, encore lui, scellera le score d’une pichenette à 1-4 dans les arrêts de jeu.

Les Blancs Moussis (et surtout leur coach) sont dépités. "Le problème est général", dixit Julien Godard. "Je ne sais pas quoi dire sur la rencontre. Je vais convoquer une réunion de comité pour ce lundi. Mais il faut trouver des solutions car il n’est pas normal que nous soyons plus performants lors des matches en semaine que le dimanche. Il y a de la qualité dans le groupe mais tout le monde doit se remettre en question, moi le premier. Mon message passe-t-il ? Faut-il du sang neuf ? Je n’aime pas abandonner un groupe mais là nous donnons vraiment le bâton pour nous faire battre", conclut le toujours actuel T1 de Stavelot.

Stavelot 1 – Trooz 4

Arbitre: M. De Coune.

Cartons jaunes: Peso, Militello ; Bousetta, Fassotte.

Buts: Cavallaro sur pen. (0-1, 28e), Deffet (0-2, 64e), Giuliano (1-2, 72e), Santangelo (1-3, 74e), Cavallaro (1-4, 90+1e).

STAVELOT: Thys, Lekeu, Peso, Kalac, Quaranta, Giuliano (75e Nemes), Guillen-Gonsalez (70e Machu), Corbesier (64e Colin), Militello (54e Troch), Boucha, Gillet.

TROOZ: Visser, Durtka, Campolini, Fassotte, Ettitchi (58e Onana), Kukanana (75e Lavaccara), Deffet, La Rocca (77e Astorino), Santangelo, Cavallaro, Stancher (48e Bousetta).