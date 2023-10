Impérial derrière, mordant en contre: Hombourg a retrouvé des couleurs au FC Eupen!

Pour l’emporter ce samedi, le coach hombourgeois Romain Cerfontaine en est revenu aux fondamentaux en disposant sur le terrain le bloc bas et bien organisé qui avait fait, il y a deux saisons, la grande force de la bande à Xavier Stassen, championne en P2B cette année-là. Un choix autant dicté par la mauvaise passe comptable (1 sur 12 avant ce match) que traverse son équipe qu’imposé par le FC Eupen et son impressionnante capacité à garder le ballon et à s’installer dans le camp adverse sur sa surface synthétique. Et un choix payant, donc. Car jamais les Eupenois, malgré leur nette domination territoriale, n’ont su mettre en danger Stassen et sa défense. "On a fait le jeu tout au long du match mais c’est toujours très compliqué d’affronter un bloc aussi bas" détaillait le T1 germanophone Patrick Kriescher à l’issue de la rencontre. "On a raté le coche dans la dernière passe avec beaucoup trop de mauvais choix au moment de créer du danger." Le zéro tenu (une première cette saison), encore fallait-il parvenir à faire jaillir une étincelle offensive pour inscrire un petit but. Et ce samedi, l’étincelle portait un nom: Sacha Meunier. Monté à l’heure de jeu, le feu follet de Hombourg a semé le chaos dans la ligne arrière locale.