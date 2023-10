Herve méritait-il de l’emporter face à Battice ? Les coachs en désaccord (photos)

Même si le premier quart d’heure de ce derby est fort fermé. Ce n’est qu’à la 20 que les Herviens frappent en premier via l’attaquant Benoît Closset qui voit son tir finir dans les filets latéraux extérieurs des cages défendues par Dorian Delcour. Dans la minute suivante, Maxence Hougrand riposte pour les visités, mais son envoi est trop enlevé. C’est ensuite Faton Rexhepi qui hérite de la plus belle opportunité d’ouvrir le score pour les Bleu et Blanc. L’attaquant arrive en face-à-face devant Simonis qui remporte le duel. À la demi-heure, l’ailier batticien Lucas Janssen tente un lob sur le gardien Simonis, mais celui-ci échoue au-dessus. "Cela doit être 2-0 à la pause. Ils n’ont pas été dangereux", râle le mentor batticien Benjamin Marechal.

Les Fromagers entament la seconde période en étant plus entreprenants. Le capitaine Tom Douhard nous offre une belle balle enroulée qui frôle le piquet (49e). Peu avant l’heure de jeu, le milieu des Jaune et Bleu Maxime Limbourg reprend un ballon qui traîne sur un corner de Benoît Closset pour ouvrir le score (0-1).

Battice pousse avec des tentatives de Janssen (63 et 72) et de Rexhepi (66) qui passent à côté. Pire pour les hommes du Fort, c’est en contre que Benoît Closset centre, Arnaud Winandts repousse dans les pieds d’Antoine Lonneux qui double la mise (0-2, 74). Battice réduit la marque via un penalty de Ramirez, avant une phase litigieuse dans laquelle David Smets reprend un centre de Van Hoof, mais Quentin Simonis repousse la balle (qui avait franchi la ligne ?). Herve s’adjuge le derby.

"Je suis content. Je pense que l’on mérite de l’emporter aujourd’hui. On s’est fait peur sur un penalty très léger", se réjouit le mentor hervien Ben Joly. Des propos qui ne sont pas approuvés par son homologue batticien Benjamin Maréchal. "C’est encore l’équipe qui propose le moins qui l’emporte. L’équipe qui a joué du foot n’est pas récompensée."

Battice 1 – Herve 2

Arbitre: M. Mouton.

Cartes jaunes: Schoonbrodt, Rexhepi, Hungs.

Buts: Limbourg (0-1, 57e), Lonneux (0-2, 74e), Ramirez sur pen (1-2, 79e).

BATTICE: Delcour, Van Hoof, Winandts, D. Smets, Mosca, Schoonbroodt, Ramirez, Hougrand (75e Sutera), Janssen, Rexhepi, S. Smets (59e Labyad).

HERVE: Simonis, Jacquet (57e Lonneux), Hungs, Verhust, Bastin (74e Lejeune), Halleux, Douhard, Amory (72e Marique), Limbourg, Ceccano, Closset (83e De La Cruz)