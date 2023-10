Gifle à l'Antwerp et 0/15: à Eupen, ça commence tout doucement à sentir mauvais...

On est loin de l’entame de championnat euphorique, et loin d’être rassurés, aussi. Parce qu’après la trêve internationale, c’est un déplacement à l’Union qui attend Eupen. Ce sera le vendredi 20 octobre prochain. Mais, surtout, parce qu’il y a une forme d’obstination qui devient quelque peu agaçante chez les Pandas. 0/15 et Florian Kohfeldt ne change rien, ou presque. L’entraîneur allemand se dit-il qu’il n’a de toute façon pas mieux sur le banc ? Veut-il que ce groupe-là soit celui qui réagit ? Les chiffres, eux, ne mentent pas. Même s’ils font parfois illusion. Exemple: le 0-1 d’Eupen, sur un bel assist de Magnée vers Nuhu après 10 minutes de jeu à Anvers, lequel aurait pu laisser croire que l’AS avait les armes pour faire plier le matricule 1. Il n’en fut rien. Battus à l’incompréhension générale par le Shaktar quelques jours plus tôt, les hommes de Van Bommel ont calmement pris la main sur leur joute dominicale tout en profitant des multiples erreurs des Germanophones.

Que ce soit la main trop fébrile de Slonina sur la tête de Janssen qui permettait à Vermeeren d’égaliser (1-1, 14e). Le mauvais positionnement de Paeshuyse sur le 2-1 de Balikwisha, l’autobut de ce même Paeshuyse pour faire 3-1... On en vient à s’étonner que l’addition n’ait pas été plus salée, même si Muja, avec le 4-1 en toute fin de partie, exprimait un peu mieux le déséquilibre de ce match.

Les plus optimistes se diront que la trêve internationale permettra de travailler en profondeur. Ou qu’il faut saluer le retour aux affaires de Kevin Möhwald qui, bonne nouvelle, n’est pas sorti sur blessure. Nul doute que la fin de suspension d’Amadou Keita, qui pourra à nouveau être aligné à Saint-Gilles, fait partie des bonnes nouvelles. Du moins, si le staff eupenois ose enfin envoyer un signal fort à certains joueurs qui ont clairement usé et abusé de leur crédit. Le maintien passera par du changement: d’idées, de mentalités et/ou de joueurs. Pas le choix.

Antwerp 4 – Eupen 1

Arbitre: M. Van Driessche.

Cartes jaunes: Magnée, Baiye.

Buts: Nuhu (0-1, 11e), Vermeeren (1-1, 14e), Balikwisha (35e, 2-1), Paeshuyse (63e, 3-1), Muja (90e, 4-1).

ANTWERP: Butez, Bataille, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal, Ekkelenkamp, Keita, Vermeeren, Muja, Janssen, Balikwisha (85e Kerk).

EUPEN: Slonina, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Magnée, Christie-Davies (63e Bitumazala), Baiye, Van Genechten (85e Kral), Pantovic (75e Youndje), Nuhu (75e Möhwald) Finnbogason (63e Charles-Cook).