Floran Ernst et Aubel ont perdu le sourire en deuxième mi-temps, à Melen

Pourtant, ses gars avaient réussi à rentrer aux vestiaires avec un but d’avance. C’est Floran Ernst, de la tête, qui avait ouvert le score alors que la meilleure occasion de ces quarante-cinq premières minutes était à mettre à l’actif du Mélinois Habrand, dont la tentative était déviée par le gardien, puis sauvée sur la ligne par Chareff (20e).

Mécontent des siens, le coach local Santo Ventura décidait d’effectuer deux changements à la pause, avec les montées de Marcuccio et Rallegri. Et il faut moins d’une minute à ce dernier pour se mettre en évidence. Sur un centre de la droite de Virgilio, le numéro 10 des Mauves était oublié au premier poteau et pouvait tranquillement conclure (1-1, 46e) "J’ai changé de système de jeu et ça a plutôt bien fonctionné, se réjouit le T1 de Melen. Cela fait quatre semaines qu’on est mené au score et qu’on finit par perdre et ici on a, enfin, pu voir notre travail récompensé."

"À notre place"

Mieux en jambes et plus entreprenants, ses joueurs laissaient pourtant des espaces derrière et ce sont finalement les Aubelois qui se créaient les meilleures opportunités en seconde période. Ernst touchait le poteau et Crisigiovanni la latte, coup sur coup (65e). Et les deux offensifs aubelois buttaient sur un excellent Grignard en fin de match (79e et 88e).

Et c’est alors qu’on se dirigeait vers un nul, somme toute logique, que Melen faisait la différence, encore une fois grâce à son banc. Un banc que Tony Niro n’a pas actuellement à disposition. "J’ai beaucoup d’absents, regrette l’entraîneur des Verts. C’est difficile d’enchaîner les matchs avec 15-16 joueurs seulement. Finalement, on est à notre place."

Melen 2 – Aubel 1

Arbitre: M El Baraka.

Cartes jaunes: Ameur, Marcuccio, Ernst, Ventura, Touri, Ventura (T1 de Melen).

Buts: Ernst (0-1, 36e), Rallegri (1-1, 46e), Datou (2-1, 94e).

MELEN: Grignard, El Boussetaoui (Rallegri), Amhauch (48e Cocilovo), Gonera, Kalala, Denooz, Henke, Touri (46e Marcuccio), Virgilio, Habrand (79e Datou).

AUBEL: L. Beckers, Ameur, Charef, Willem (54e Meyers), A. Niro, Temsamani, Akdim, Ernst, Dohogne (54e C. Beckers), Lenaerts (77e Keff), Crisigiovanni.