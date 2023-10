Évolution du score: 10e: 30-16, 20e: 52-46 (22-30), 30e: 70-68 (18-22), 40e: 90-90 (20-22), 45e: 106-102 (16-12).

DISON-ANDRIMONT: Lodomez F. 42, Buscicchio 3, Buizza 9, Sayeh 3, Touette 7, Lodomez G. 0, Van Wissen 7, Chikhaoui 8, Fyon 27, Delrez 0.

Les Disonais ont été très offensifs avec 106 points inscrits – certes en 45 minutes puisqu’une prolongation fut nécessaire à 90 partout au terme du temps réglementaire -, victoire à la clé. L’œuvre en grande partie du meneur François Lodomez dont le score personnel a atteint les 42 unités. "C’est Buizza, un sur deux aux lancers francs, qui nous pousse à la prolongation", détaille le coach disonais, Michaël Buscicchio. "Nous avions connu un super-départ pour compter jusqu’à 15 points d’avance. Mes gars se sont alors relâchés en défense et on abandonne les trois derniers quart-temps. Heureusement, on a eu un excellent François Lodomez auteur d’un 9 sur 11 derrière la ligne des 6m75 ! Avec 27 points inscrits au total, Fyon, nous a sauvés dans le troisième acte. Une victoire importante avant deux gros morceaux: Grâce-Hollogne et Henri-Chapelle."

RB Union Liège 61 – Henri-Chapelle 77

Évolution du score: 10e: 20-14, 20e: 39-40 (19-26), 30e: 55-54 (16-14), 40e: 61-77 (6-23).

HENRI-CHAPELLE: Hissel 2, Wilkin 13, Perin 3, Viellevoye 8, Thélen 6, Mond 4, Vronen 3, Tandler 8, Leemans 8, Bonni 22.

"La consigne de départ était de jouer des systèmes longs en nous appuyant sur notre jeu intérieur…", explique Fred Carton, le coach capellois. "Et après 50 secondes de jeu, on est à 0-5 sur des shoots extérieurs ouverts. Mais les consignes défensives n’étaient pas appliquées, on connaissait beaucoup trop de rotations effectuées tardivement."

Résultat, après un quart d’heure de jeu Henri-Chapelle tirait la langue (37-24) chez un adversaire

pourtant abordable. "Après un énième changement de défense, on a enchaîné les stops, retrouvé un collectif et de la transition offensive", poursuit le T1 qui repassait devant (39-40) au repos. La reprise était encourageante mais les Capellois bâclaient à nouveau très vite leurs rotations défensives. L’Union Liège repassait devant (55-54) à la demi-heure.

"Heureusement, dans les dix dernières minutes, j’ai retrouvé une équipe de guerriers. Chaque joueur a amené sa pierre à l’édifice pour finir sur un 6-23 ! Jouer des bribes de match passe pour l’instant mais je ne suis pas certain que ça tiendra la route pour le duel au sommet contre Tilff la semaine prochaine…"