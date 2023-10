Des Elsautois sans âme sombrent à Sprimont: "Très déçu du mental de mes gars"

"Je prends cette défaite pour moi. J’ai essayé de préparer au mieux mes gars en leur donnant beaucoup d’informations sur Sprimont. Mais peut-être cela a-t-il eu l’effet contraire", nous glisse, très déçu, le mentor elsautois Boris Dome au coup de sifflet final.

Durant le premier acte, il n’y a tout simplement pas match. Le but rapide de Ngieme (3e), suite à une approximation défensive, assomme d’entrée les jeunes Étoilés. À part des tentatives hors cadre de Diané (15e) et Deville (32e), ils ne proposent rien. Et défensivement, ils sont sans cesse mis en difficulté par la vivacité des Carriers. À la 21e, Colgezen profite d’une mauvaise relance elsautoise pour placer une frappe qui trompe la vigilance de François (2-0). Le numéro trois signé Ngieme juste avant la pause ne fait qu’enfoncer un peu plus une équipe d’Elsaute aux abois.

"Je suis très déçu du mental de mes gars", enchaîne l’homme fort des Verts. "Dans ce genre de match, on voit qu’on est novice en D3 mais ce n’est pas une excuse. Je peux accepter les défaites, même un 4-0, mais s’il y a combat. Et on ne peut pas tout mettre sur la jeunesse. Quand on est moins fort, il faut savoir aller au combat et s’arracher. Je m’interroge par rapport à ça et ça m’embête."

Au retour des vestiaires, on sent que le coach a fait passer son message. Les Elsautois sont enfin présents dans la rencontre et équilibrent les échanges. Ils pensent même réduire le score mais le but de Campo (51e) est annulé pour une faute peu évidente. L’élan étoilé est cependant coupé à la 66e quand l’excellent Cokgezen décroche une nouvelle superbe frappe qui se loge en pleine lucarne (4-0). En fin de partie, Diané a l’occasion de sauver l’honneur mais il tergiverse trop au moment de conclure.

"Aujourd’hui, je ne peux pas être déçu car pour l’être, il faut qu’il y ait eu combat. Et je ne l’ai pas vu. Il y a certes eu une réaction en seconde période, mais c’était difficile d’être moins bon qu’en première. Et puis, Sprimont a baissé de rythme et s’est contenté de contrôler", conclut Boris Dome.

Sprimont 4 – Elsaute 0

Arbitre: M. Jacoby

Cartes jaunes: Manchigov

Buts: Ngieme (1-0, 3e), Cokgezen (2-0, 21e), Ngieme (3-0, 41e), Cogkezen (4-0, 66e)

SPRIMONT: Peharpré, Fall, Gerstmans, Impagnatiello (72e Carrea), Gashi (46e Nélissen), Lambrechts, Hernandez, Cokgezen, Aksoy, Bah, Ngieme (83e Cugnon)

ELSAUTE: François, Rogister, Dohogne (46e Weber), Manchigov (66e Fassin), Dirix (66e Lecloux), Di Nicola, Counet, Campo (66e Mazouze), Schenk, G. Deville, Diané