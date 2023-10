Deblond ramène les siens mais ne peut faire mieux, Pepinster (TDM2) encore battu après prolongation

"Comme durant la partie – et à l’inverse de notre match de la semaine précédente -, on a longtemps été derrière pour s’incliner au coup de sifflet final", rapporte le coach Pascal Horrion désormais privé de Hugo Maréchal (arrêt) et sans l’apport de joueurs de la R2 qui jouait au même moment. "À sept, on a sans doute fini aussi par manquer de rotations face à une très belle équipe de Waterloo qui surfe encore sur l’euphorie de la montée. Un peu comme Ciney, toujours invaincu aussi."

Très offensif dans le premier acte (27-26), Pepinster se laissait distancer dans le second pour rentrer une première fois au vestiaire sur la marque de 50 à 43. Waterloo parvenait à encore accroître son avantage à la demi-heure (68-56).

"Francoeur n’a pas eu les tirs qui font sa force habituellement mais il a su provoquer pas mal de lancers francs", poursuit Pascal Horrion. "Heureusement, j’ai pu compter sur Wintgens qui était incertain avant la partie. Martin a pu jouer une vingtaine de minutes. Il était notre seul ancrage intérieur avec Delsaute qui a dû redescendre sur cette position."

Battu pour la seconde semaine consécutive après prolongation, Pepinster espère ne pas vivre le même début de saison (1/5) qu’il y a un an. Avec une échéance à ne pas louper donc le week-end prochain, un match à domicile face à Anderlecht dont le compteur est aussi resté bloqué à une victoire…

Royal Waterloo 91 - RBC Pepinster 88

Évolution du score: 10e: 27-26, 20e: 50-43 (23-17), 30e: 68-56 (18-13), 40e: 80-80 (12-24), 45e: 91-88 (11-8).

RBC PEPINSTER: Francœur 19, Halkin 4, Maucourant 22, Delsaute 15, Deblond 4, Nyssen 12, Wintgens 12.