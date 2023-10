Les intentions baelenoises étaient claires avec des frappes non cadrées de Brica et Derousseau (3e et 5e). 120 secondes plus tard, la troisième tentative sera la bonne pour Baelen. Une frappe déviée de Loïc Vanderheyden retombe sur la tête de Wilfried Brica qui trompe Gillet (1-0). Heusy se réveille à la 22e avec une frappe de Hanzé qui n’inquiète pas Van Deyck. Dix minutes plus tard, une tête du capitaine heusytois, Maréchal heurte la barre baelenoise.

Les locaux s’endorment un peu tandis que Heusy B pousse pour revenir au score. À la fin de la première période, Hardy se lance dans un slalom au sein du rectangle adverse. Burnay récupère le ballon mais Van Deyck intervient bien.

Au retour des vestiaires, Baelen redémarre en fanfare. 60 secondes après la reprise, Thibo Valle Prado récupère un ballon et sert Wilfried Brica. Le meilleur attaquant baelenois ne se manque pas et double la mise. "Baelen en voulait plus dès le début. On a réagi en fin de première mi-temps avec la possession. Le deuxième goal nous a coupé dans notre élan", analyse Johan Talmas, le coach heusytois.

"On ne peut pas gagner sans remporter de duel"

Piqués au vif, les visiteurs réagissent un quart d’heure plus tard avec un coup franc de Maréchal détourné par Van Deyck. À la 79e, Baelen enfonce le clou avec une frappe puissante d’Achille Naoussi Zoukou (3-0). Deux minutes plus tard Heusy sauvera l’honneur avec un lobe de Grégoire Thomas. Dans les arrêts de jeu, Cyril Valle Prado sert Florian Foguenne qui inscrit le dernier but. 4-1 score final, Baelen reste invaincu à la maison.

"La victoire est méritée. On a fait un match plein défensivement et offensivement. Quand on montre de l’envie, peu d’équipes nous sont supérieures. Le score aurait pu être plus lourd mais les 3 points font du bien", déclare le coach victorieux, Geoffrey Foguenne. "On a manqué d’envie aujourd’hui. On ne peut pas gagner de match sans gagner de duel", conclut Johan Talmas.

Baelen 4 – Heusy B 1

Arbitre: M. Staikos

Buts: Brica (1-0, 8e), Brica (2-0, 48e), Brica (3-0, 54e), Thomas (3-1, 77e), Foguenne (91e)

Cartes jaunes: Hanzé, Van Den Bosche, Gillet, Renard

Carte rouge: Laoureux (89e)

BAELEN: Van Deyck, Caspar, Vanderheyden (Foguenne, 87e), Derousseau (Napussi Zoukou, 46e), T.Valle Prado, Neycken, Valle Prado, Toudy, Brica (Frank, 76e), Pirnay, Gustin

HEUSY B: Gillet, Hanzé, Hardy (Lapureux, 68e), Nols, Maréchal, Raick (Renard, 55e), Kosters (Piret, 24e), Burnay (Thomas, 60e), Knouzi, Agus, Van Den Bosche