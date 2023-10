Xhoffraix veut éviter le faux-pas face à Jalhay, "qui a bien redressé la barre"

"On reste sur cinq matches sans défaites, rappelle Raphaël Sutera, le mentor jalhaytois. Nous avons pris un peu d’air par rapport au bas du classement mais il faut confirmer. Xhoffraix, c’est une grosse cylindrée de la série et c’est une équipe qui ne nous réussit généralement pas. Je vais remanier un peu mon équipe et nous irons là-bas pour ramener quelque chose avant un match face à Goé qui sera encore plus important. Nous avons pris un point aux Hautes-Fagnes et surtout à Elsaute B, on peut rivaliser avec tout le monde si la mentalité jalhaytoise est présente. Par contre, si on joue comme au début de la saison, on peut aussi prendre une casquette. Je sens mon groupe plus motivé et plus sérieux depuis que nous sommes dans une spirale positive."

Les Xhoffurlains savent qu’en s’imposant ce dimanche, ils se rapprocheraient du gain de la première tranche. "On se méfie de Jalhay qui a bien redressé la barre après des débuts compliqués, note Marcin Gdowski, le coach de Xhoffraix. Nous évoluerons à la maison et nous sortons d’un superbe match face à Oudler, nous sommes en confiance même si on sait aussi que tout ne va pas aller tout seul. Il nous reste deux matches avant la fin de la tranche, il ne faudrait pas faire de faux-pas avant un déplacement à Walhorn."

Xhoffraix – Jalhay (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Didier.

Absents à Xhoffraix: Pierrey (adducteurs), Pierre (épaule), Henrard (mollet).

Absents à Jalhay: Marques-Robalo (suspendu), Dessaucy (douteux), Fickers, Colinet, Lecoq, Tefnin, Hendrick (blessés).