Arbitre: M.Fickers.

Absent à Ster-Francorchamps: Benjamin Delhez (blessure).

Ster-Francorchamps, quatrième avec 16 points, se déplacera à Flémalle (7e, 13 pts) ce dimanche. Un duel que les Rouge et Blanc ont préparé méticuleusement. "Je m’attends à un match compliqué et je me méfie de l’armada offensive flémalloise, avoue Pascal Collin, l’entraîneur sterlain. Nous sommes allés les voir jouer et nous avons pris les infos nécessaires. Grâce à cela, j’ai pu donner des consignes particulières à chacun de mes joueurs. Ce que je redoute également, c’est la surface de jeu. Ils ont l’habitude du synthétique alors que nous, nous devrons nous adapter le plus vite possible."

Ster-Francorchamps fera son premier bilan au terme de la première tranche. "Nous ambitionnons le top 5, ce n’est un secret pour personne. Nous ferons le premier bilan dans deux semaines après le dixième match", conclut-il.

Melen – Aubel (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. El Baraka.

Absents à Aubel: Hansen, Lennertz Pauporte, Lahaye et Diallo (blessés), Remacle (suspendu) et Roex (travail).

Aubel est dans une bonne phase et veut le rester pour ce déplacement périlleux à Melen. "Pour moi, c’est tout simplement un premier tournant du championnat, estime Tony Niro. On est déjà à la neuvième journée et, en cas de victoire, on les mettrait à neuf points. Ce qui serait extraordinaire après notre début de saison catastrophique."

Mais le coach des Aubelois tient en haute estime Melen. "Ils ont des qualités individuelles impressionnantes. Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas les points qu’il faut les prendre de haut. Il ne faut pas oublier qu’ils ont tenu en échec Malmedy dans un match qu’ils auraient même dû gagner. Et depuis que j’entraîne Aubel, je n’ai jamais eu facile à Melen."

Stavelot – Trooz (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. De Coune.

Absents: Jérôme, De Smet et Brissinck sont blessés.

Rencontre déjà on ne peut plus importante pour les Stavelotains face à un concurrent direct de la zone rouge, Trooz. L’occasion est donc belle pour les visités d’engranger leur premier succès en P1 depuis leur retour dans l’élite provinciale. "Il sera important de ne pas perdre, surtout", indique le coach Julien Godard. "Il faut s’accrocher au wagon de devant, avec 7-8 équipes assez proches. Mais rien ne sera facile ce dimanche, je m’attends à pas mal de duels. On doit tout doucement retrouver le football que l’on développait l’an dernier. Il faut également dire que l’on n’a jamais perdu avec plus d’un but d’écart, à part à Malmedy. J’ai bon espoir que cette fois on mette les ballons au fond", avance le T1 des Rouge et Bleu.