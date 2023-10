Place au derby Battice - Herve: "Contrairement à ce que l’on entend, Jean-Pol Dellicour et Benoît Spirlet s’entendent bien !"

On s’approche du tiers de championnat. Quelles impressions vous laissent votre équipe première ?

Jean-Pol Dellicour:C’est un début de championnat en demi-teinte. Nous avons fait pas mal de nuls, et avec des nuls, on n’avance pas.

Benoît Spirlet:Après deux défaites dans les deux premières rencontres du championnat, contre Warsage et Blegny sur 1-0, nous avons réussi à prendre des points et à profiter d’un calendrier plus favorable.

Comment envisagez-vous ce derby du Plateau ? Un prono ?

JD:Avec sérénité. Ce sera une belle fête du foot. Je vois un match nul, puisque nous en faisons régulièrement.

BS:Cela reste le derby du Plateau. Ce sont souvent des rencontres très serrées. Une victoire ou un nul serait bien pour nous. Je vois un match nul.

Quel joueur de l’équipe d’en face aimeriez-vous avoir dans votre camp ?

JD:Je prendrais leur buteur, Benoît Closset.

BS: On pourrait citer un Winandts ou un Ramirez, mais je signerais à deux mains un Maxence Hougrand ou un Luca Janssen. Ce sont des jeunes qui en veulent, et des club-men de surcroit.

Vous êtes voisins, mais aussi concurrents. Comment décririez-vous les rapports entre les deux clubs ?

JD:Il n’y a pas de problèmes entre nous. Les deux clubs s’entendent bien, même s’il y a parfois des frictions comme partout.

BS:J’habite à 50 mètres du terrain de Battice, et le président de Battice est président de la RCA (Régie Communale Autonome) à Herve. On s’entend bien. Nous allons chaque année dans le même club de vacances. Contrairement à ce que l’on entend, Dellicour et Spirlet s’entendent bien.

Comment se passe la cohabitation entre les 3 clubs de la commune (Herve, Battice et Bolland) sur le synthétique du site de Herve ?

JD:En tant que président de la RCA, c’est difficile de faire plaisir à tout le monde.

BS: En hiver, c’est compliqué. Avec le club d’athlétisme qui nous prend le terrain C, je me retrouve avec 27 équipes à s’entrainer sur le terrain A, qui souffre énormément. Je dois essayer de remettre celui-ci en état sur fonds propres. Je n’ai qu’une seule demande: donnez-moi un terrain de plus pour entrainer mes jeunes ! Je ne demande même pas le synthétique. Je veux un terrain supplémentaire. À Battice, Bolland ou Charneux, cela m’est égal.

Les fusions sont à la mode au sein du football régional. Verviers et Dison viennent de s’unir, Lambermont et Rechain aussi. Herve et Battice qui ne formeraient qu’un seul et même club, ça vous semble envisageable ?

JD:Ce n’est pas à l’ordre du jour. Je n’en vois pas l’utilité. Pour moi, ce ne serait pas positif. J’ai vu, dans les fusions aux alentours, énormément de départs de joueurs ou de bénévoles qui ne se reconnaissent plus dans le nouveau club.

BS:Je ne pense pas que ce soit à l’ordre du jour, même si on aurait de superbes infrastructures pour les jeunes, que ce soit à Battice ou à Herve. Je pense que dans un futur plus ou moins proche (5 à 10 ans), ce sera inévitable. Une chose est certaine, ce ne sera pas sous ma présidence.

Le football féminin est à la mode à Herve. Comment expliquer cet engouement ?

BS:Le foot féminin est tout simplement diffusé en TV. Cela provoque un bel engouement. Le foot féminin est plus sain que le foot masculin. Il est plus suivi aussi. À Herve, j’ai parfois plus d’entrées payantes à un match de foot féminin qu’en P2 masculine. Nous sommes fiers de ce que nous avons créé. Nous avons une petite de quatorze ans qui est vraiment douée. Si elle part plus haut, on en serait très fier.

À l’inverse, pas d’équipe de dames à Battice, alors qu’il y en a plusieurs à Herve. Y-a-t-il un projet de foot féminin en préparation route de Henri-Chapelle ?

JD:Nous avons créé une équipe à deux reprises, mais il y a eu chaque fois des frictions entre les filles. Je suis pour le foot féminin, et si quelqu’un vient avec un projet sérieux, on le suivra.

Vous évoluez en 2B, alors que la 2C était aussi une possibilité. Finalement, pas de regret ?

JD:Je ne regrette absolument pas la P2B. Les déplacements sont assez courts et il y a beaucoup de derbys.

BS:C’est encore une aberration du comité provincial. J’ai énormément d’affinités en P2C. J’aime le foot en 2C. Les gens sont agréables et les terrains sont plus beaux aussi. On était en balance avec La Minerie pour remplacer Ouffet. J’avais même entendu qu’on était favoris, car on avait moins de kilomètres que La Minerie. Puis, j’apprends via votre journal que c’est Andrimont qui y va alors qu’ils n’avaient rien demandé. Maintenant, le niveau de la 2B cette saison n’est pas mauvais du tout.

Battice – Herve (Dim. 15h)

Arbitre: M. Mouton.

Absents à Battice: Ciammaglichella, Kabangu, Vandermeer, Lonoy et Lusinga (blessés). Renard (indisponible). D. Smets et Delcour sont incertains.

Absents à Herve: aucun.