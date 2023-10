Le match Team GSI – Ottoman Verviers arrêté: voici pourquoi

Le score était alors de 2-1 en faveur de GSI, qui était d’abord mené 0-1 (but d’Ali Bucak pour Ottoman, d’Antoine Deflandre et Romain Frère pour GSI).

"La rencontre (NDLR: qui se disputait à Henri-Chapelle) a dû être arrêtée en toute fin de partie suite à un envahissement de terrain des supporters adverses et quelques échauffourées" détaille Anthony Rox, coach de la Team GSI. "A priori, soit l’arbitre acte la victoire 2-1, soit on l’emportera sur un score de forfait."

Bien entendu, tout le monde regrette le déroulement de la soirée. Pareil du côté d’Ottoman Verviers, où Umit Bariskan en dit plus: "La Team GSI avait demandé à ne pas avoir cet arbitre qu’ils avaient déjà eu contre Dison. Ce vendredi, le match n’a pas été bien dirigé. Et en fin de match, certains supporters n’en pouvaient plus des énièmes décisions incompréhensibles et l’arbitre a dit se sentir menacé et a préféré arrêter le match. C’était alors 2-1. Je ne pense pas que ce sera à rejouer. On verra la décision qui sera prise par les instances. Mais je ne comprends pas pourquoi certains parlent de bagarre alors que c’était un match engagé dans le respect. Au niveau du match, on aurait dû l’avoir plié à la mi-temps car on a les occasions pour en mettre 3 ou 4. De mon côté, j’ai réussi à maintenir le calme au sein de notre équipe malgré des décisions incompréhensibles. Mais à la fin, les supporters n’ont plus tenu…"

Au classement, la Team GSI Verviers demeure en tête de la N2B (ABFS); Ottoman Verviers reste dans la colonne de gauche.

Et Anthony Rox de conclure en évoquant le volet sportif de la rencontre : "En première mi-temps, nous avons été asphyxiés par l'adversaire. Notre chance c'est que ce n'est que 0-1. Et en deuxième période on revient bien dans le match physiquement. On égalise, puis sur coup-franc on fait 2-1. Sur un 9 mètres raté de notre côté, ils partent en contre et leur attaquant se présente devant notre gardien. L'avant ne s'arrête pas, notre portier prend le ballon mais dans l'action, certains supporters ont crié au penalty. Le match a donc été arrêté. Et on a dû calmer tout le monde... C'est dommage pour le futsal car c'était une belle affiche."