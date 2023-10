Kevin Möhwald de retour à l’AS Eupen, qui doit stopper l’hémorragie… à l'Antwerp: "Ça a été un coup dur pour eux"

"On sait que les fans sont très chauds là-bas, mais il y a une tribune fermée, donc l’atmosphère sera peut-être différente." Dans le vestiaire d’Eupen, l’ambiance est, elle, quelque peu retombée. Le joli début de championnat a laissé place à une série de quatre défaites qui fait tache. Certes, jouer Malines, le Standard, Anderlecht et Gand n’a rien d’aisé, mais ça n’en reste pas moins un 0/12. "Il n’y a pas vraiment de stress dans l’équipe, on le voit avec ce qu’on montre sur le terrain. Mais on doit mieux gérer les détails et les moments clé. À partir de là, on renversera la vapeur" dixit le longiligne droitier aux faux airs de Peter Crouch…

Sera-t-il à nouveau titulaire malgré des prestations en dents de scie ? Florian Kohfeldt va devoir procéder à des changements. Paeshuyse n’y est pas, Davidson retombe dans ses travers, Charles-Cook vaut plus qu’un rôle de joker de luxe… Et la liste est encore longue. Elle s’étend même jusqu’au staff médical, cible de critiques sur les réseaux sociaux et ailleurs, compte tenu de l’hécatombe de vigueur à l’AS. Privé des blessés Alloh et Lambert (envoyés à Doha pour y être soignés) et Bialek (out), orphelin du jeune Keita (suspendu), Eupen va toutefois récupérer Kevin Möhwald, qui a soigné ses pépins physiques. "Il est de retour et sera du voyage à l’Antwerp, mais il n’est pas encore prêt à être titulaire" prévient son coach, dont on analysera avec attention le onze aligné dimanche en terre anversoise. Il est temps de stopper l’hémorragie.

Antwerp – Eupen (Dim. 16h)

Arbitre: M. Van Driessche.

Absents à Eupen: Alloh, Lambert, Bialek (blessés), Keita (suspendu 5/5).