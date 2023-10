Christophe Kinet (Stade Verviétois) : "Les statistiques ne font pas tout"

Ali Yilmaz de retour

Bonne nouvelle pour les Verviétois, l’entraîneur pourra compter sur le retour de son buteur, Ali Yilmaz, ce week-end. "Il est là pour solutionner nos problèmes offensifs suite à l’arrêt de Guillaume Legros, mais il n’est pas le seul à pouvoir pousser le ballon au fond, nous ne devons pas être prisonniers de lui. Il n’a pas la pression, il connaît bien la nationale mais on ne doit pas tout miser sur lui", coupe l’entraîneur, conscient toutefois des soucis actuels de concrétisation de son équipe. Mais qui tient à relativiser, statistiques à l’appui. "Contre La Calamine, on a par exemple eu 80% de possession et c’était déjà pareil contre Tournai, ce qui n’est pas rien. Ça veut surtout dire qu’on ne doit pas perdre notre foot, car on n’a rien à envier à d’autres formations, mais on doit travailler la finition", souligne Christophe Kinet. "C’est bien d’avoir de bonnes statistiques, mais on ne vit pas avec et elles ne font pas tout, d’autant qu’il n’y a que les points qui comptent, je ne suis pas naïf", conclut-il.

Acren Lessines - Stade Verviétois (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Gabriel.

STADE VERVIETOIS: Rico-Garcia, Thomé, Mara, Biondollilo, Giargiana, Manfredi, Fransolet, Demarteau, Oger, Muaremi, Yilmaz, Clerbois, Akdim, Bamona, Vaccaro, Vancleve.

Absents: Ganiji (blessé), Schillings (revalidation), Deflandre, Courail, Arifi, Palm, Ceylan (choix).