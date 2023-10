"Avant la saison, on aurait tous signé pour un tel bilan", affirme Kévin Fassin. "Il faut se dire que peu de joueurs du noyau avaient disputé une saison complète au niveau national. On est donc satisfait mais il va falloir confirmer contre des adversaires plus costauds."

Ce samedi soir, c’est un déplacement difficile qui attend les Étoilés. Si Sprimont vient de subir sa première défaite de la saison à Habay-La-Neuve, il n’en reste pas moins sur un excellent début de saison. "On bosse à l’entraînement pour les ennuyer le plus possible samedi", prévient le médian des Verts. "Boris (Dome) nous a bien dit qu’on ne se déplacera pas en victime consentante. On le fera même pour prendre un maximum de points. À Elsaute, la mentalité a toujours été le point fort. On ne va donc rien changer et continuer à enfiler notre bleu de travail, en espérant grappiller les trois points."

Sur la touche durant de longs mois, l’expérimenté Kévin est enfin de retour sur les pelouses. Lors des deux dernières rencontres, il avait pris place sur le banc et a pu disputer ses premières minutes de la saison. "J’ai en effet signé mon retour après six longs mois. Il faut dire que je n’ai pas eu beaucoup de chance car j’ai dû soigner plusieurs fractures de fatigue. Mais c’est à présent derrière moi et le fait d’être de retour dans le groupe fait du bien moralement. Je suis monté deux fois au jeu en fin de match et il faut que je sois patient pour revendiquer une place de titulaire. L’équipe tourne bien et c’est tout à fait logique que les gars en place conservent la confiance du coach. Physiquement, je suis prêt. J’ai fait tout ce que Boris (Dome) m’a demandé et j’ai perdu six kilos. Après de si longs mois, je ne suis plus à quelques semaines près. Une titularisation arrivera bien un jour", conclut le toujours disponible Kévin Fassin.

Sprimont -Elsaute (Samedi 20h)

Arbitre: M. Jacoby

ELSAUTE: François, Rogister, Dohogne, G. Delville, Schenk, Mazouze, Diané, Campo, Lecloux, Weber, Counet, Fassin, Piette, Dirix, Di Nicola, Manchigov

Absents: B. Deville, Williot et D’Affnay (blessés), Demez, Maréchal, Tergui et Fryns (en P3)